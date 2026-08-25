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Häuser in Rovinj, Kroatien

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villen
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101 immobilienobjekt total found
Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 160 m²
Der Inbegriff modernen Luxus in einer grünen Parkoase in Rovinj!Diese moderne 160 m² große V…
$2,92M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Beeindruckende helle Villa im beliebten Rovinj – einzigartiges Beispiel für modernen Luxus! …
$2,69M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
In einer ruhigen und schön gestalteten Siedlung in der Nähe von Rovinj gelegen, kombiniert d…
$798 639
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
In der Gemeinde Svetvinčenat steht ein moderner Neubau mit Schwimmbad zum Verkauf. Die Villa…
$1,08M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Villa mit Pool in Sveti Petar u Šumi! Die Gesamtfläche beträgt 203 qm. Das Grundstück ist 88…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Charmantes Haus mit Blick auf die Natur in Jursici, Svetvincenat – 9 km vom Meer entfernt! N…
$712 494
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 420 m²
Einzigartiges Anwesen nur 900 Meter vom Meer entfernt in der Gegend von Rovinj auf 11000 qm.…
$1,71M
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Villa in Rovinjsko Selo, Kroatien
Villa
Rovinjsko Selo, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
In einer ruhigen, istrischen Dorflage nahe Rovinj bietet diese wunderschön gestaltete Villa …
$1,45M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Elegante Villa mit Premium-Ausstattung in der Nähe von Rovinj, KroatienNur 11 Kilometer vom …
Preis auf Anfrage
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Eine Oase des Komforts und der Ruhe in Rovinj, ca. 1 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche …
$1,14M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
Authentische Steinvilla mit Pool – Außergewöhnliche Privatsphäre auf einem 3 Hektar großen A…
$5,72M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Geräumige Villa mit Swimmingpool. Die Villa besteht aus 5 Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, e…
$789 670
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Wunderschöne Designervilla in Kanfanar, nur 10 km vom Meer entfernt! Wir vermitteln den Verk…
$1,02M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Wunderschöne Villa in Rovinj zu einem vernünftigen Preis ca. 800 Meter vom Meer entfernt! Di…
$1,26M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Rustikale, moderne Villa inmitten der Natur in Kanfanar, in der Nähe des äußerst beliebten R…
$1,20M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 836 m²
Luxusvilla zu verkaufen in Rovinj, Kroatien, eine exklusive moderne Immobilie in einer der p…
$4,05M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 670 m²
Sensationelle 5*****-Villa im zeitgenössischen Design in Bale, nur wenige Kilometer vom berü…
$4,57M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Tadelloses Steinhaus mit Swimmingpool in Bale! Eines der schönsten Schmuckstücke Istriens is…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Luxuriöse neue Villa mit privatem Pool in der Nähe von Rovinj Entdecken Sie die perfekte Kom…
$639 836
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Nur 9 km vom Meer und nur 10 Autominuten vom Zentrum von Rovinj entfernt, bietet diese bezau…
$636 596
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 471 m²
Ein luxuriöser Rückzugsort mit vollständiger Privatsphäre, gelegen auf 1,4 ha Grundstück in …
$2,86M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 314 m²
Unweit der Stadt Kanfanar steht eine prächtige, luxuriöse Villa zum Verkauf! Die berühmte St…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 239 m²
Villa in Sveti Petar u Šumi, Zentralistrien! Die Gesamtfläche beträgt 239 qm. Das Grundstück…
$972 103
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Modern eingerichtete mediterrane Villa mit Swimmingpool und Sauna in unmittelbarer Nähe des …
$892 047
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 245 m²
BALE – Premium Modernes Haus mit Swimmingpool, 245 qm Wohnfläche auf 951 qm Grundstück, Nur …
$1,35M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Moderner, luxuriöser Neubau in ruhiger, privater Lage mit einfachem Zugang zu allen wichtige…
$972 103
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Modern eingerichtete Villa mit Pool und Sauna zum Verkauf in Istrien!Entdecken Sie eine atem…
$1,01M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 438 m²
Reduziert! Alter Preis war 1.750.000 Euro, Neupreis ist 1.500.000 Euro! Wir sind stolz, Ihne…
$1,71M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Schöne Villa mit 4 Schlafzimmern im authentischen istrischen Stil und privatem Garten zu ver…
$853 241
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Rovinj, Kroatien
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
ROVINJ Haus mit 7 Apartments & Meerblick zur touristischen Vermietung – 100m zum Meer …
$2,47M
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