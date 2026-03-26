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Häuser in Opcina Kostrena, Kroatien

10 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In einer außergewöhnlich ruhigen und privaten Lage in Kostrena, nur 900 Meter vom Meer und d…
$1,38M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
Kostrena – Moderne Doppelhaushälfte mit Pool und Meerblick! Zum Verkauf steht eine wundersc…
$1,01M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
Kostrena – Moderne Doppelhaushälfte mit Pool und Meerblick! Zum Verkauf steht eine wundersc…
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AuraAura
Villa in Kostrena, Kroatien
Villa
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Neu gebaute Doppelhaushälfte in Kostrena bei Rijeka, cca. 1,5 km vom Meer entfernt! Fantasti…
$796,124
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Villa in Kostrena, Kroatien
Villa
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Reduziert! Der Preis ist von 850.000 Euro auf 730.000 Euro gesunken! Doppelhaushälfte – Luxu…
$859,329
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Haus 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 241 m²
Etagenzahl 1
Diese luxuriöse Villa befindet sich in einem ruhigen Teil von Kostrena in einer attraktiven …
$1,44M
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Nils OttNils Ott
Haus 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus zur Renovierung in einer attraktiven und ruhigen La…
$194,214
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Haus 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
In unserem Angebot befindet sich eine Doppelhaushälfte in einem Neubau mit Meerblick. Die Vi…
$787,198
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Haus 4 zimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 4 zimmer
Kostrena, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 245 m²
Etagenzahl 1
Luxury new building in Kostrena In the increasingly popular coastal town of Kostreni, there …
$1,03M
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Haus 8 zimmer in Kostrena, Kroatien
Haus 8 zimmer
Kostrena, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 490 m²
Etagenzahl 1
Luxury new building in Kostrena In the increasingly popular coastal town of Kostreni, there …
$2,06M
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Immobilienangaben in Opcina Kostrena, Kroatien

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