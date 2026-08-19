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Häuser in Grad Supetar, Kroatien

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villen
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38 immobilienobjekte total found
Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Charmante Villa mit Schwimmbad in erster Reihe am Meer, nahe der Stadt Splitska auf Brac!Die…
$1,48M
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Villa in Grad Supetar, Kroatien
Villa
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Preis gefallen! Alter Preis war 1.750.000 EUR, neuer Preis ist 1.550.000 EUR!Ideale romantis…
$1,77M
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Villa in Mirca, Kroatien
Villa
Mirca, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Der Preis wurde von 1.455.000 EUR auf 1.000.000 EUR gesenkt!Authentisches dalmatinisches Hau…
$1,14M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Grad Supetar, Kroatien
Villa
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Hervorragende Villa in modernem Design in außergewöhnlicher Lage in der kleinen Küstenstadt …
$1,49M
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Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Moderne mediterrane Villa zum Verkauf auf der Insel Brač – 180 m vom Meer entferntEntdecken …
$1,62M
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Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Inmitten von Kiefern über einer ruhigen Adriabucht in Splitska auf der Insel Brač gelegen, b…
$798,639
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Fantastische ultra-moderne neue Villa von höchster Qualität mit Panoramameerblick in erster …
$2,88M
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Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
INSEL BRAČ, SPLITSKA – Moderne Villa mit Meerblick, Pool, Dachterrasse und Garten, in Gehwei…
$694,469
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Villa in Grad Supetar, Kroatien
Villa
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Herausragendes neues Angebot in ERSTER Reihe zum Meer in Supetar, Insel Brac!Wunderschöner K…
$2,46M
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Villa in Grad Supetar, Kroatien
Villa
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
INSEL BRAČ – Authentische Brač-Stein-Villa mit Swimmingpool, Olivenhain und 2.130 m² private…
$1,04M
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Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Wunderschöne Villa in erster Meereslinie auf der Insel Brac, nur 10 km von der Fähre Supetar…
$2,77M
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Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
INSEL BRAČ, SPLITSKA – Moderne Familienvilla mit Pool, Dachterrasse und Meerblick, fußläufig…
$925,958
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Villa in Splitska, Kroatien
Villa
Splitska, Kroatien
$2,78M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Haus 4 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Family house 200 m from the sea, Supetar, Island of Brač In a quiet street in the heart of S…
$775,008
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Haus 4 Schlafzimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 256 m²
$1,25M
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Villa 10 zimmer in Splitska, Kroatien
Villa 10 zimmer
Splitska, Kroatien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 244 m²
Brač, SplitskaNeu gebaute, luxuriöse Villa mit Pool, 244 m2 Wohnfläche auf einem 548 m2 groß…
Preis auf Anfrage
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Haus 2 zimmer in Splitska, Kroatien
Haus 2 zimmer
Splitska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Brač, Villa mit Pool und Whirlpool von 96 m2 auf einem Grundstück von 1055 m2 und einem Grun…
$1,49M
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Haus 9 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 9 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 375 m²
Supetar, Schönes Haus mit einer Gesamtwohnfläche von 375 m², bestehend aus drei vollständig…
$749,756
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Haus 5 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 5 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 366 m²
Brač, Supetar, Luxusvilla mit einer Bruttofläche von 366 m2 (einschließlich Terrassen und Ba…
$1,79M
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Haus 9 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 9 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 260 m²
Brač, Supetar, Einfamilienhaus von rd. 260 m2 auf drei Etagen mit einem Nebengebäude und ein…
$1,07M
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Villa 4 zimmer in Splitska, Kroatien
Villa 4 zimmer
Splitska, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Brač, Splitska, schöne Villa von 136 m2 auf einem Grundstück von 343 m2.Im Erdgeschoss gibt …
$599,805
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Haus 4 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Brač, Supetar Zweifamilienhaus im Zentrum, Baufläche 212 m2, Grundriss 124 m2, auf einem Gru…
$432,551
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Haus 7 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 7 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Brač, Supetar Einfamilienhaus in erster Reihe zum Meer Das Haus besteht aus zwei Etagen mit…
$911,242
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Haus 6 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 400 m²
Brač, Splitska, Haus von ca. 400 m2 (Grundriss 160 m2) auf 3 Etagen, auf einem Grundstück vo…
$1,15M
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Haus 4 zimmer in Skrip, Kroatien
Haus 4 zimmer
Skrip, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Brac, Skrip, eines authentischen alten Steinhauses und eines zusätzlichen Gebäudes von insge…
$144,184
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Haus 5 zimmer in Splitska, Kroatien
Haus 5 zimmer
Splitska, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Splitska, Insel Brač - 4*-Villa mit Pool (freistehendes Gebäude).Die Fläche der Villa beträg…
$1,12M
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Haus 4 zimmer in Splitska, Kroatien
Haus 4 zimmer
Splitska, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges Haus mit Meerblick, attraktive Lage, Splitska, Insel Brač Im Herzen des kleinen D…
$752,864
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Haus 4 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 192 m²
Einfamilienhaus, erste Reihe zum Meer, mit 2 Schwimmbädern. In der Natur sind dies zwei mit…
$2,16M
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Villa 5 zimmer in Splitska, Kroatien
Villa 5 zimmer
Splitska, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Brač, Splitska, eine wunderschöne Villa mit 150 m2 Wohnfläche und Swimmingpool auf einem Gru…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Splitska, Kroatien
Villa 4 zimmer
Splitska, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Brač, Splitska, Eine wunderschöne Villa mit einem Pool von 205 m2 auf einem Grundstück vo…
$830,499
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