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Häuser in Grad Vis, Kroatien

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villen
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17 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 3 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Haus zum Verkauf auf VisDer erste Stock von ca. 20m2 mit einer Terrasse von 20m2(besteht aus…
$299,902
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Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Eine attraktive Villa mit Swimmingpool, gelegen an einem wunderschönen Ort auf der Südseite …
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Fläche 240 m²
Seltene Villa zum Verkauf auf der Insel Vis – ein Juwel Kroatiens! Elegante Villa in ruhiger…
$1,11M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
INSEL VIS, RUKAVAC – Elegante Freistehende Villa mit Swimmingpool und Meerblick, in Gehweite…
$914,920
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Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Reduziert! Preis fiel von 690.000 EUR auf 538.000 EUR!Eine charmante Villa mit drei Schlafzi…
$622,325
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Villa in Grad Vis, Kroatien
Villa
Grad Vis, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Erstaunliche Villa am Wasser auf der Insel Vis, mit 2 Apartments und wunderschönen Terrassen…
$1,37M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 2 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 2 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 1
Vis Kut, new luxury villa with pool and sea view, parking, clear ownership, occupancy permit…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 3 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Vis, moderne Luxusvilla mit Pool und offenem MeerblickDie neu gebaute Villa hat eine Fläche …
$1,73M
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Haus 8 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 8 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 300 m²
Vis, Dračevo poje, preserved authentic village on an elevated position, 5 houses and a swimm…
$1,09M
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Haus 7 zimmer in Rukavac, Kroatien
Haus 7 zimmer
Rukavac, Kroatien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 297 m²
Vis, Rukavac, Mehrfamilienhaus mit 296,7 m2 auf einem Grundstück mit 306 m2.Das Haus mit 7 W…
$380,645
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Haus 3 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 3 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 139 m²
Vis, Komiža, Podhumlje, Steinhaus in einer Reihe von 67 m2 (Erdgeschoss + erster Stock) auf …
$536,364
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Haus 2 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 2 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 171 m²
PROPERTY WITH A HOUSE NEAR STONČICA BAY, VISAgricultural estate 27,234m2 with a functional g…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 5 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Doppelhaushälfte im Zentrum von Vis, 50 m vom Meer, 150 m vom Fährhafen entfernt.Das Haus be…
$575,582
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Haus 4 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Vis, Stadt Vis, ein Doppelhaus aus Stein mit einer Fläche von ca. 66 m² (3 x 22 m²), gelegen…
$161,371
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Haus 2 zimmer in Grad Vis, Kroatien
Haus 2 zimmer
Grad Vis, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Romantic authentic building in the heart of the island of Vis, in Dračevo polje. Detached ho…
$564,648
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Haus in Rogacic, Kroatien
Haus
Rogacic, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Vis, Draškovca, holiday house 38m2 with covered terrace 25m2, on a unique property with an o…
$304,467
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Haus 5 zimmer in Marinje Zemlje, Kroatien
Haus 5 zimmer
Marinje Zemlje, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
A beautiful authentic Dalmatian house in the idyllic village of Marinje Zemlje, near famous …
$441,754
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