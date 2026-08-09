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Häuser in Neuenburg, Kroatien

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33 immobilienobjekte total found
Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Zeitgenössische Steinvilla in Brtonigla – atemberaubende Schönheit mit Meerblick, 6 km vom M…
$1,26M
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Zum Verkauf steht eine prächtige Villa in Brtonigla von erstklassiger Qualität, nur 750 Mete…
$1,43M
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Erstaunliche Villa mit Swimmingpool und weitem Meerblick in Brtonigla, im nördlichen Teil Is…
$638,704
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TekceTekce
Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 237 m²
Reduziert! Alter Preis war 2,1 Mio Euro, neuer Preis ist 1,9 Mio Euro!Villa in erster Reihe …
$2,17M
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
In einem attraktiven Wohngebiet von Novigrad, in der Nähe des Stadtzentrums und aller wichti…
$1,19M
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Wir bieten diese elegante neue Villa nur wenige hundert Meter vom strengen Zentrum von Novig…
Preis auf Anfrage
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Moderne rustikale Villa mit Pool – ein authentisches istrisches Juwel in der Nähe von Vižina…
$957,807
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Dieses wunderschöne Luxushaus mit Swimmingpool, gelegen in der malerischen Landschaft Nordwe…
$662,687
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Villa 4 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Villa 4 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Etagenzahl 3
In ruhiger Lage in der Nähe von Novigrad steht ein neues Projekt von zwei modernen Villen mi…
$787,988
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AGENCIJA Elite
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Designervilla mit höchst origineller Architektur in der Gegend von Pazin! Wir freuen uns, Ih…
Preis auf Anfrage
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Moderne, elegante Villa mit Swimmingpool in Brtonigla, 6 km vom Meer entfernt, in einem Komp…
$615,842
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Haus 7 Schlafzimmer in Neuenburg, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Lage: Region Novigrad Baujahr: 2018 Novigrad Zentrum: 17 km Meer: 11 km Entfernung zum Flugh…
$1,53M
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Rabatt! Alter Preis war 790.000 EUR, neuer Preis ist 730.000 EUR!Modern gestaltete Villa mit…
$834,072
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 341 m²
Brtonigla - Luxuriöses Haus mit Pool, 7 km vom Meer entfernt, perfekt für das Familienleben …
Preis auf Anfrage
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Außergewöhnliches Anwesen mit Meerblick im Antenal-Gebiet von Novigrad, am Ufer des Flusses …
Preis auf Anfrage
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 203 m²
Unwiderstehlich attraktive Villa in Nova Vas, Region Brtonigla! Die Gesamtfläche beträgt 203…
$788,370
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 650 m²
Einzigartiges Anwesen in der ersten Reihe, nur 10 m vom Meer entfernt in der Gegend von Ante…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 zimmer in Buzinija, Kroatien
Haus 3 zimmer
Buzinija, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
An einem äußerst begehrten und gepflegten Standort in Novigrad steht ein modernes Reihenhaus…
$457,239
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Ganz besondere Villa in der Gegend von Novigrad mit weitem Meerblick, 3 km vom Meer entfernt…
$1,26M
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Luxushaus mit Swimmingpool zum Verkauf in Brtonigla, Istrien! Brtonigla liegt im malerischen…
Preis auf Anfrage
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Višnjan ist eine malerische und lebendige Stadt im westlichen Istrien, bekannt für ihre natü…
Preis auf Anfrage
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Haus 5 Schlafzimmer in Neuenburg, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Standort: Novigrad Gebaut: 2023 Stadtzentrum: 4 km Flughafenentfernung: 16 km Innenräume: 35…
Preis auf Anfrage
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 258 m²
Novigrad – eine Luxusvilla mit spektakulärem Panoramablick, gelegen 1,5 km vom Meer entfernt…
Preis auf Anfrage
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Komfortables Haus mit Pool in Meeresnähe – nur 800 Meter vom Strand in Novigrad, Istrien ent…
$1,01M
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 197 m²
Villa mit Pool in Meeresnähe – nur 800 Meter vom Strand in Novigrad, Istrien entfernt! Novig…
$890,058
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Luxuriöse Steinvilla mit Swimmingpool im prestigeträchtigen Brtonigla! Die Gesamtfläche betr…
$771,802
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 146 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte in idyllischer Lage in Brtonigla! Die Gesamtfläche beträgt 146 qm…
$657,725
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Modernes Haus mit Swimmingpool zu verkaufen, nur 2 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche be…
$856,923
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Neugebautes modernes Haus mit Pool, nur 2 km vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche der Villa b…
$856,923
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Villa in Neuenburg, Kroatien
Villa
Neuenburg, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
In der malerischen istrischen Stadt Brtonigla, die für ihre hervorragenden Weine, Olivenöl u…
$743,373
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