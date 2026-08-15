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Häuser in Opcina Brtonigla, Kroatien

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6 immobilienobjekte total found
Villa in Karigador, Kroatien
Villa
Karigador, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Diese neu gebaute Luxusvilla zum Verkauf bietet einen atemberaubenden Panoramablick in der N…
Preis auf Anfrage
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Villa in Karigador, Kroatien
Villa
Karigador, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 370 m²
Villa mit Panoramablick auf das Meer in Brtonigla, ca. 7 km vom Meer entfernt! Sehr gefragte…
$1,60M
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Villa 7 zimmer in Brtonigla, Kroatien
Villa 7 zimmer
Brtonigla, Kroatien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger und prestigeträchtiger Lage in der Umgebung von Brtonigla, in unmittelbarer Nähe …
$1,74M
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Immobilienagentur
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Haus 3 Schlafzimmer in Brtonigla, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Brtonigla, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
$507,585
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Haus 4 Schlafzimmer in Nova Vas, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Nova Vas, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
$1,76M
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Haus 3 zimmer in Brtonigla, Kroatien
Haus 3 zimmer
Brtonigla, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 116 m²
Etagenzahl 2
Near Brtonigla, a modern house is for sale in the construction of an attractive design. Thes…
$492,683
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TekceTekce

Immobilienangaben in Opcina Brtonigla, Kroatien

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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