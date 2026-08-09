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Häuser in Grad Novi Vinodolski, Kroatien

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villen
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27 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Standort: Novi Vinodolski Gebaut: 1984 Renoviert: 2017 Stadtzentrum: 6 km Flughafenentfernun…
$1,47M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 392 m²
Luxusvilla mit Pool und Meerblick in Novi Vinodolski – Nur 300 Meter vom Meer entfernt!Wir f…
$1,78M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Villa mit Pool, erste Reihe zum Meer in Smokvica, Novi Vinodolski-Gebiet! Herrlicher Blick a…
$1,43M
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TekceTekce
Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Entdecken Sie ein seltenes Juwel in der Kvarner-Region mit dieser wunderschön renovierten tr…
$891,200
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Neue moderne Villa in erster Reihe zum Meer in Smokvica, im Gebiet Novi Vinodolski!Bereich d…
$2,28M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 220 m²
Zwei moderne Doppelhaushälften in Grižane-Belgrad, Vinodolska Općina, mit zwei Swimmingpools…
$1,66M
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Haus 2 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 114-1248
$260,720
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 19 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Haus 19 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 650 m²
Standort: Novi Vinodolski Baujahr: 2014 Renoviert: 2021 Stadtzentrum: 4 km Entfernung zum Fl…
$4,12M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Eingebettet in die sanften, grünen Hügel des Vinodol-Tals, nur wenige Minuten von Crikvenica…
$951,517
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Villa in Klenovica, Kroatien
Villa
Klenovica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Preis gesenkt von 790.000 EUR auf 690.000 EUR!Faszinierende Villa im modernen Design, die vo…
$857,738
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Haus 5 Schlafzimmer in Povile, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Povile, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 240 m²
$1,09M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 125 m²
Luxusanwesen im königlichen Stil in Bribir, mit Swimmingpool. Gesamtfläche beträgt 125 qm. G…
$738,416
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Novi Vinodolski – Haus mit Swimmingpool, 100 m vom Meer entfernt! Dieses atemberaubende 200 …
$771,964
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 710 m²
Diese wunderschöne Villa liegt direkt am Meer in der Gegend von Novi Vinodolski! Die Villa h…
$2,39M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
Moderne Villa mit Meerblick und Pool – Novi Vinodolski!Diese atemberaubende zeitgenössische …
$1,37M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Villa zum Verkauf in Tribalj, Novi Vinodolski Bereich cca. 3 km vom Meer entfernt. Die Gesam…
$834,865
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Schönes Einfamilienhaus mit Pool und Meerblick in Grizane, ca. 4 km vom Meer entfernt, mit F…
$599,846
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Haus 6 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Manor präsentiert eine Villa mit wunderschönem Ausblick nahe dem Zentrum von Novi Vinodolski…
$1,64M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 508 m²
Fantastisches Anwesen in Bribir, Vinodolska Općina auf 4646 qm Land, mit Tennisplatz und Sch…
$2,40M
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Schöne Villa mit Meerblick in Bribir!Wir freuen uns, Ihnen eine atemberaubende Villa mit 220…
$703,345
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Villa in Klenovica, nur 200 Meter vom Meer entfernt, mit Blick auf das Meer und die Insel Kr…
$873,719
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Villa in Novi Vinodolski, nur 50 Meter vom Meer entfernt, mit Swimmingpool und Garage! Selte…
$1,09M
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Haus 3 Schlafzimmer in Smokvica Krmpotska, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Smokvica Krmpotska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Novi Vinodolski, surroundings: detached house situated on a slight hill offering a beautiful…
$547,751
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Villa in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Villa
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Perfekte neue moderne Villa mit Meerblick in der Umgebung von Crikvenica! Die Villa liegt ca…
$1,71M
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Haus 2 zimmer in Jakov Polje, Kroatien
Haus 2 zimmer
Jakov Polje, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 2
Stone house with a panoramic view of the sea and nature A recently renovated stone house is …
$221,431
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Haus 4 zimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 299 m²
Etagenzahl 2
Luxury villa with a usable area of 299 m2 on a plot of 834 m2. It is located in a quiet and…
$941,081
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Haus 8 zimmer in Klenovica, Kroatien
Haus 8 zimmer
Klenovica, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 322 m²
Etagenzahl 3
RESIDENTIAL VILLA WITH OPEN SEA VIEW, KLENOVICA, NOVI VINODOLSKI Residential villa for sale …
$608,935
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