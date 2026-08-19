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Häuser in Grad Samobor, Kroatien

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18 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Samobor, Kroatien
Villa
Grad Samobor, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Luxuriöse, modern neu gebaute Villa zu verkaufen in Samobor, Donji Giznik. Diese exklusive z…
$1,02M
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Haus 3 zimmer in Mala Rakovica, Kroatien
Haus 3 zimmer
Mala Rakovica, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 1
I23102 Eugena Kvaternika
$940,195
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Haus 2 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 2 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 1
I28850 Voćnjaci
$108,501
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 7 zimmer in Mala Rakovica, Kroatien
Haus 7 zimmer
Mala Rakovica, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 246 m²
Etagenzahl 2
I24084 Gas
$553,056
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Haus 3 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 3 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 3
I28580 Gaj
$498,219
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Haus 4 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
www.biliskov.com  ID: 13743 Samobor, Mitte Modernes Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche v…
$495,992
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LDV InvestLDV Invest
Haus 7 zimmer in Domaslovec, Kroatien
Haus 7 zimmer
Domaslovec, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
I24650 Skendrovićev put
$509,180
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Haus 5 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 5 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 694 m²
I24634 Gornji Kraj
Preis auf Anfrage
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Haus 2 zimmer in Norsic Selo, Kroatien
Haus 2 zimmer
Norsic Selo, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
I2697 Noršić Siegel
$232,502
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Haus 9 zimmer in Molvice, Kroatien
Haus 9 zimmer
Molvice, Kroatien
Zimmer 9
Fläche 406 m²
I10402 Vinogradi
$653,221
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Haus 4 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
I28251 Milana Zjalića
$663,186
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Haus 7 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 7 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
I27995 Tatjane Marinić
$321,075
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Haus 4 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
I28922 Pušine
$376,432
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Haus 4 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
I26965 Klaićev odvojak
$249,110
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Villa 10 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Villa 10 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 900 m²
Samobor Schönes Herrenhaus mit einer Gesamtfläche von 570 m2 mit einem Nebengebäude von 463…
$1,14M
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Haus 7 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Haus 7 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 458 m²
I13023 Stražnička
$869,116
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Haus 3 zimmer in Prekrizje Plesivicko, Kroatien
Haus 3 zimmer
Prekrizje Plesivicko, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
I24282 Prekrižje Plešivičko
$60,892
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Haus 3 zimmer in Podvrh, Kroatien
Haus 3 zimmer
Podvrh, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Etagenzahl 1
I28524 Uska ulica
$155,002
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