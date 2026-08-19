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Häuser in City of Velika Gorica, Kroatien

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13 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Novo Cice, Kroatien
Haus 4 zimmer
Novo Cice, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
I28250 Ščitarjevska
$151,059
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Haus 6 zimmer in Gudci, Kroatien
Haus 6 zimmer
Gudci, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
I26675 Gudci
$204,823
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Haus 4 zimmer in Velika Mlaka, Kroatien
Haus 4 zimmer
Velika Mlaka, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
I27987 Nikole Kramarića
$398,575
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DD CO DEDD CO DE
Haus 5 zimmer in Donje Podotocje, Kroatien
Haus 5 zimmer
Donje Podotocje, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 306 m²
Etagenzahl 2
I27232 Perenčinci
$552,470
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Haus 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Haus 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 3
I27093 Malogorička
$440,647
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Haus 3 zimmer in Gudci, Kroatien
Haus 3 zimmer
Gudci, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
www.biliskov.com ID 14869Velika GoricaZum Verkauf steht dieses hochwertige ebenerdige Haus m…
$276,833
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Haus 6 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 450 m²
I21226 Ulica Martina pl. Tercela
$500,803
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Haus 3 zimmer in Gudci, Kroatien
Haus 3 zimmer
Gudci, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
www.biliskov.com ID 14867Velika GoricaDieses hochwertige ebenerdige Haus mit einer Nettofläc…
$288,368
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Haus 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Haus 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
www.biliskov.com ID: 15306 Velika Gorica Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Reihenhaus …
$288,738
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Haus 12 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Haus 12 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 12
Fläche 527 m²
Etagenzahl 3
I25709 Velika Gorica-Centar
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in Novo Cice, Kroatien
Haus 4 zimmer
Novo Cice, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
I28171 Velikogorička
$276,788
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Haus 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Haus 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 135 m²
www.biliskov.com  ID: 13880 Velika Gorica, Mitte Moderne Doppelhaushälfte mit einer Fläche…
$328,739
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Haus in Jagodno, Kroatien
Haus
Jagodno, Kroatien
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Jagodno, Vellika Gorica-surroundings, Beautiful property with a water source and a pond on 1…
$664,292
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