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Häuser in Opcina Okrug, Kroatien

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villen
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16 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 204 m²
Standort: Okrug Gornji Gebaut: 2023 Stadtzentrum: 4,6 km Meer: 0,1 km Flughafenentfernung: 8…
$1,56M
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Haus 11 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 11 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 11
Fläche 327 m²
Trogir, Ciovo-Okrug Donji, Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen Hausfläche: 327m2 Landfläche: …
$1,73M
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Haus 8 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 8 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 390 m²
Luxusvilla mit Panoramablick auf das Meer, Swimmingpool und Wellnessbereich, gelegen auf der…
$1,33M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 3 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Villa 3 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Okrug, Okrug Gornji, freistehende Villa von rd. 200 m2 auf 3 Etagen, auf einem Grundstück vo…
$1,10M
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Haus 5 zimmer in Okrug Donji, Kroatien
Haus 5 zimmer
Okrug Donji, Kroatien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Okrug, Haus mit Dachterrasse und Pool auf dem Dach, 270,00 m2 Zwei moderne, neu gebaute V…
$819 345
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Haus 10 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 10 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 221 m²
Freistehendes Familienhaus auf Čiovo – Strandnähe mit traumhaftem Meerblick In einer attrak…
$980 450
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 4 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 251 m²
Newly renovated semi-detached house with sea view, Okrug Gornji, Čiovo, Trogir On the island…
$653 221
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Villa 5 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Villa 5 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 3
Wir verkaufen eine Luxusvilla in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo in erstklassiger Lage nahe…
$1,82M
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Haus 5 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 5 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 409 m²
Ciovo, Okrug Gornji Einfamilienhaus mit 4 Wohnungen in Čiovo – Okrug Gornji Gebäudefläche:…
$922 776
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Haus 6 zimmer in Okrug Donji, Kroatien
Haus 6 zimmer
Okrug Donji, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Čiovo, Okrug Donji, freistehende Villa im Bau mit einer Fläche von 209,7 m2, auf drei Etagen…
$1,79M
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Villa in Okrug Gornji, Kroatien
Villa
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 3
Wir verkaufen eine neue Luxusvilla mit Swimmingpool in Okrug Gornji, Insel Ciovo, Südseite. …
$1,56M
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Haus 4 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 4 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 1
Luxury villa with pool and sea view – Island ČIOVO, bay Mavarčica In one of the quieter loca…
$1,66M
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Haus 8 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 8 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 306 m²
Apartment building on the island of Čiovo, Mavarčica bay, 150 meters from the sea The facili…
$653 221
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Haus 7 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 7 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 690 m²
Trogir – Insel Čiovo, Okrug Gornji, Apartmenthaus auf 4 Etagen, Gesamtwohnfläche 690 m², auf…
$1,56M
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Haus 6 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 6 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Okrug Gornji, die dritte Reihe vom Meer entfernt, bietet dieses wunderschöne freistehende Ha…
$507 527
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Haus 4 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Haus 4 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Villa second row from the sea, Okrug Gornji, Mavarčica bay, island Čiovo The villa is locate…
$664 292
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Immobilienangaben in Opcina Okrug, Kroatien

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