Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Baag
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Baag, Kroatien

;
villen
5
12 immobilienobjekte total found
Villa in Baag, Kroatien
Villa
Baag, Kroatien
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Wir präsentieren Ihnen eine sorgfältig entworfene moderne Villa auf der Insel Pag, die moder…
$281,877
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AGENCIJA Elite
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Villa 3 zimmer in Baag, Kroatien
Villa 3 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
www.biliskov.com ID 14989 Pag, Bošana Luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung in einem Neubau mit ei…
$461,388
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Baag, Kroatien
Haus 3 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
House with a fairytale view in a unique location, first row to the sea, Bošana, Pag Island T…
$476,076
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 3 zimmer in Baag, Kroatien
Villa 3 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
www.biliskov.com ID 14991Pag, BošanaLuxuriöses Drei-Zimmer-Penthouse in einem Neubau mit ein…
$461,388
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Baag, Kroatien
Haus 4 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 179 m²
Etagenzahl 1
Luxury villa with infinity pool, sea view, 178.91 m2, Pag Luxury villa for sale with infinit…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Simuni, Kroatien
Haus 7 zimmer
Simuni, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 347 m²
Etagenzahl 3
House with 4 apartments in the first row to the sea, Šimuni (Pag) On the southwest side of t…
$730,721
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 4 zimmer in Vlasici, Kroatien
Haus 4 zimmer
Vlasici, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
On the southern side of the island of Pag, in the village of Vlašići, there is a family hous…
$221,431
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Baag, Kroatien
Villa 3 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
www.biliskov.com ID 14992Pag, BošanaLuxuriöses Drei-Zimmer-Penthouse in einem Neubau mit ein…
$461,388
Eine Anfrage stellen
Haus 14 zimmer in Baag, Kroatien
Haus 14 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 14
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
HOUSE FOR SALE, PAG, Exceptional investment near the town of Pag, 8 apartments, 420 m2 of re…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Baag, Kroatien
Haus 3 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
www.biliskov.com  ID: 13890 Seite Zwei wunderschöne, neu renovierte, möblierte Wohnungen m…
$288,368
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Baag, Kroatien
Villa 3 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
www.biliskov.com ID 14990 Pag, Bošana Luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung in einem Neubau mit ei…
$461,388
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Baag, Kroatien
Haus 10 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 363 m²
Etagenzahl 3
INVESTMENT, apartment building, view, parking, tavern, Pag, 363 m2, An apartment building fo…
$797,151
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen