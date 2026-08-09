Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Kanfanar
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Opcina Kanfanar, Kroatien

;
10 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 Schlafzimmer in Kanfanar, Kroatien
Doppelhaus 6 Schlafzimmer
Kanfanar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
KANFANAR / ROVINJ RIVIERA Neubau-Doppelhaus mit Pool & Meerblick – 160m2 Wohntraum je Hau…
$923,371
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Bubani, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Bubani, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Manor präsentiert ein authentisches istrisches Landgut. In einem ruhigen Teil Istriens, umg…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Haus 4 Schlafzimmer in Kanfanar, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Kanfanar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 359 m²
Standort: Kanfanar Baujahr: 2017 Poreč Zentrum: 23 km Rovinj Zentrum: 26 km Meer: 16 km Entf…
$1,32M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 5 zimmer in Mrgani, Kroatien
Haus 5 zimmer
Mrgani, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, KANFANAR – Exclusive villa with sea view in a resort with sports fields The unique r…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Krmed, Kroatien
Haus 4 zimmer
Krmed, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
Istria, Svetvinčenat, surroundings, in a quiet village not far from Svetvinčenat, a modern d…
$885,723
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Barat, Kroatien
Haus 4 zimmer
Barat, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Istria, in a small village near Kanfanar, an Istrian stone house of 220 m2 is for sale.The h…
$274,574
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Mrgani, Kroatien
Haus 4 zimmer
Mrgani, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 359 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, ROVINJ (surroundings) – Exclusive stone villa in a resort with sports fields The uni…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Barat, Kroatien
Haus 3 zimmer
Barat, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Istria, Kanfanar – surroundings, beautiful Istrian stone villa for sale located in a quiet v…
$664,292
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 20 zimmer in Kanfanar, Kroatien
Doppelhaus 20 zimmer
Kanfanar, Kroatien
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
KANFANAR nahe ROVINJ Perfektes Neubau-Doppelhaus mit Pool & Meerblick – 160m2 Wohntraum. …
$490,003
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Opcina Svetvincenat, Kroatien
Haus 3 zimmer
Opcina Svetvincenat, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 218 m²
Etagenzahl 2
Stone House for Sale in Istria Key Features: Design: The modern-rustic interior creates a wa…
$552,470
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Opcina Kanfanar, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen