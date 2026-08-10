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Häuser in Stadt Zagreb, Kroatien

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villen
25
177 immobilienobjekte total found
Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Luxushaus mit Swimmingpool in bester Lage in Zagreb! Dieses beeindruckende , 450 m² große Ei…
$1,60M
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 310 m²
Im angesehenen und sehr gefragten Stadtteil Šestine, eingebettet unter den grünen Hängen der…
$2,23M
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Eine energieeffiziente Villa mit großem Grundstück und modernem Solarkraftwerk steht in Mala…
$1,01M
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TekceTekce
Haus 10 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 10 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 262 m²
www.biliskov.com ID: 15031 Zagreb, JarunEin funktionales, freistehendes Haus mit einer Wohn…
$1,03M
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Diese außergewöhnliche Luxusvilla, gelegen in einem der prestigeträchtigsten Wohngebiete von…
$1,94M
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Haus 5 zimmer in Lucko, Kroatien
Haus 5 zimmer
Lucko, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Oder Ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 115 m2 umgeben von einem großen Garten, e…
$570,968
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Luxushaus zu verkaufen in Crnomerec, Zagreb, mit drei Etagen, einem privaten Aufzug und eine…
$1,71M
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 477 m²
In einer der schönsten und begehrtesten Lagen in Zagreb, in einer ruhigen Straße im Srebrnja…
$2,74M
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 415 m²
Zagreb Familienhaus zu verkaufen: Geräumiges 499 m² großes Vier-Ebenen-Haus mit Innenpool un…
$1,10M
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Haus 8 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 8 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 327 m²
www.biliskov.com ID: 14706Donja Dubrava, TrnavaHaus mit drei Wohnungen, Gesamtfläche 327 m²,…
$402,561
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 580 m²
Diese exklusive Wohn- und Investitionsmöglichkeit befindet sich im Stadtteil Vrhovec in Zagr…
$1,49M
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Haus 6 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 6 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 449 m²
www.biliskov.com  ID: 14175 Gornje Vrapče, Horvatnica Freistehendes Haus mit zwei Wohnunge…
$288,368
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Haus 7 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 7 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
I24737 Matka Mandića
$464,993
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Villa 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
www.biliskov.com  ID: 14088 Podsljeme, Šestinski-Gipfel Fünf-Zimmer-Wohnung auf zwei Etage…
$696,696
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Villa 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 258 m²
Zagreb, Baboniceva-Straße Luxuriös eingerichtete Fünf-Zimmer-Wohnung NKP 258 m2 im ersten S…
Preis auf Anfrage
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Haus in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 188 m²
Gornja Dubrava, Oporovečki brijeg, house for demolition. with a permit and a well in a prote…
$44,286
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Haus 11 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 11 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 456 m²
Zagreb, PantovčakFreistehende Jugendstilvilla, 456 m², erbaut 1902 auf einem Grundstück von …
$2,08M
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Haus 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
For sale, Terraced house, 200m2, 5s, BukovacIt consists of 4 floors, 4 bedrooms, 2 bathrooms…
$653,221
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Haus 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
www.biliskov.com ID: 14910ŠestineEine schöne Fünfzimmerwohnung in einer Doppelhaushälfte mit…
$665,907
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Haus 12 zimmer in Adamovec, Kroatien
Haus 12 zimmer
Adamovec, Kroatien
Zimmer 12
Fläche 1 249 m²
Etagenzahl 2
A unique estate in a green oasis on 2.3 hectares This impressive property is located in a qu…
$16,61M
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Haus in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 640 m²
Etagenzahl 2
I25600 Miroševečka
$542,505
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Haus 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 616 m²
Dedici - in der Nähe der internationalen britischen Schule Einfamilienhaus mit einer Gesamt…
$1,73M
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Haus 2 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 2 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
I26002 Anina
$94,108
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Haus 8 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 8 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 505 m²
Kurator Geräumiges Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 505 m2 auf einem Grundstück von…
$575,582
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Haus 6 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 6 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
I26364 Lisičina
$1,33M
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Haus 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 212 m²
Etagenzahl 1
I27359 Gračanska cesta
Preis auf Anfrage
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Haus in Adamovec, Kroatien
Haus
Adamovec, Kroatien
Fläche 91 m²
I23597 Dobrodol, Šiletići
$301,968
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Haus 8 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 8 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
Maksimir, Bukovac Luxuriöse freistehende Villa mit einer Gesamtfläche von 852 m2 aus dem Ja…
$1,72M
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Haus 6 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 6 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
I27599 Bogoslava Šuleka
$985,145
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Haus 6 zimmer in Lucko, Kroatien
Haus 6 zimmer
Lucko, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Neues Zagreb, Modernes freistehendes Einfamilienhaus mit einer Fläche von 354,34 m2 auf ein…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Stadt Zagreb, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
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