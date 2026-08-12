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Häuser in Trau, Kroatien

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81 immobilienobjekt total found
Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 420 m²
Der Preis ist von 4 Millionen Euro auf 2,8 Millionen Euro gesunken!HEISSES AKTIONSPREIS!Erst…
$3,23M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
In bevorzugter Lage auf der Insel Čiovo steht eine prachtvolle Residenz neben einem unberühr…
$1,37M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 247 m²
Atemberaubende Villa in der 1. Reihe zum Meer, nur 20 Meter vom Meer entfernt, gegenüber ein…
$1,60M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 325 m²
Die elegante zeitgenössische Villa befindet sich in einem kleinen, ruhigen Ort auf der Insel…
$1,94M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Diese herrliche Villa mit 260 m² befindet sich auf der Insel Čiovo (Halbinsel), direkt am Me…
$1,37M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 690 m²
Einzigartiges mediterranes Anwesen mit Panoramablick auf das Meer! Eine wunderschöne Haciend…
$2,88M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Dringender Verkauf! Preis fiel von 1.655.000 EUR!In der erstklassigen Küstenlandschaft von S…
$1,50M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Luxusvilla in exklusiver Lage auf der Insel Čiovo! Diese beeindruckende 100 m² große Villa l…
$1,94M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 375 m²
Sonnenverwöhnte Gelassenheit: Luxuriöse Wasserfrontvilla in neuem Bau in Sevid!Erleben Sie d…
$2,06M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Einzigartiges, abgelegenes Haus am Meer in der Nähe von Trogir, Sevid – erste Reihe zum Meer…
$1,26M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 322 m²
Von den acht neuen modernen Villen der Küstengemeinde auf Ciovo mit herrlichem Blick auf das…
$1,50M
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Villa in Drvenik Veliki, Kroatien
Villa
Drvenik Veliki, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Paketverkauf von zwei Strandhäusern auf Drvenik Veliki, nur 80 Meter vom Meer entfernt, auf …
$674,754
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Luxuriöse Designvilla mit Pool in der Gegend von Trogir, 1 km vom Meer entfernt, auf einem 7…
$1,83M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Stilvolle Villa mit modernem Designprojekt im Bau, nur 30 Meter vom Meer entfernt in der wun…
$1,73M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxusvilla zu verkaufen in Kroatien: Moderne Eleganz in Sevid, Dalmatien!Suchen Sie nach Imm…
Preis auf Anfrage
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Hervorragendes Angebot einer modernen Off-Plan-Villa nur 300 Meter vom Meer entfernt in Sege…
$1,15M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Zeitgenössische Villa im Bau in Seget Vranjica in der Nähe von Trogir, nur 250 Meter vom Mee…
$1,93M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Objektbeschreibung: In Slatina auf der Insel Čiovo steht ein Haus, das sich von der Masse ab…
$1,37M
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Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Moderne Luxusvilla mit Swimmingpool zum Verkauf in Ciovo, Trogir, nur 170 Meter vom Meer ent…
$1,72M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Alter Preis 1,5 Mio. Euro, neuer Preis 1,395 Mio. Euro!Außergewöhnliche moderne Villa mit Sw…
$1,61M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 361 m²
Die Eigentumswohnung am Meer mit neuen modernen Villen bietet fertiggestellte Villen mit ate…
$1,50M
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Haus 4 Schlafzimmer in Drvenik Veliki, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Drvenik Veliki, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Willkommen bei Drvenik Veliki! Eine Insel im kroatischen Teil der Adria, in der Mitte des da…
$4,04M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
In ausgezeichneter Lage für Dalmatien, nur 200 Meter vom kristallklaren Meer und gut gepfleg…
$623,290
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Sieben Perlen der Adria – sieben Luxusvillen in der Gegend von Trogir, 1. Reihe zum Meer! In…
$2,86M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
Diese Luxusvilla ist perfekt gelegen, nur wenige Schritte vom Meer entfernt in Donji Okrug a…
$1,54M
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Haus 3 Schlafzimmer in Trau, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Standort: Ciovo Gebaut: 2018 Stadtzentrum: 500 m Flughafen: 12 km Innenräume: 97 m2 Gru…
$1,12M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
Diese architektonisch einzigartige 3-stöckige Villa befindet sich in der zweiten Reihe vom M…
$1,96M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 361 m²
Erstaunliche neue moderne Villa in einer faszinierenden Wohnanlage, die 2021 auf Ciovo ferti…
$1,50M
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Villa in Drvenik Veliki, Kroatien
Villa
Drvenik Veliki, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Äußerst ungewöhnliche Villa mit Pool, nur 50 Meter vom Meer entfernt in Bobovisce auf der In…
$800,555
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Sieben fantastische Villen am Meer im Bau auf der Halbinsel Ciovo, neben der UNESCO-geschütz…
$2,93M
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