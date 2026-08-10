Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Crikvenica
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Crikvenica, Kroatien

;
villen
35
47 immobilienobjekte total found
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte mit Swimmingpool in Jadranovo, Crikvenica! Meerblick vom Erdgesch…
$651,262
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Wir bieten eine wunderschöne moderne Villa mit 280 m², die auf einem 600 m² großen Grundstüc…
$1,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Wunderschöne 2010 erbaute Villa mit 3 Wohnungen und einem Swimmingpool in Crikvenica! Mit ei…
$1,80M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Wunderschöne Villa auf 1500 qm. Land in der Gegend von Crikvenica, ca. 4 km vom Meer entfern…
$914,920
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Crikvenica – Bribir, moderne Luxusvilla mit Pool im Bau. Diese moderne Villa bietet einen Wo…
$971,180
Eine Anfrage stellen
Villa in Dramalj, Kroatien
Villa
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Perfekte Villa mit Panoramablick auf das Meer und Swimmingpool in Dramalj, weniger als 1 km …
$652,005
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte mit Panoramablick auf das Meer über Crikvenica, cca. 1,5 km von d…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Standort: Crikvenica Erbaut: 2022 Stadtzentrum: 0,6 km Meer: 1,1 km Entfernung zum Flughafen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 396 m²
Erstaunliche, modern gestaltete Villa in Jadranovo mit Panoramablick auf die Adria, nur 270 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 456 m²
Luxusimmobilie mit Panoramablick auf das Meer über Crikvenica, Fertigstellung 2023. Wir biet…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 283 m²
Luxusvilla in Crikvenica mit beheiztem Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer und die K…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 262 m²
$865,072
Eine Anfrage stellen
Haus in Crikvenica, Kroatien
Haus
Crikvenica, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 575 m²
Etagenzahl 1
Manor präsentiert eine luxuriöse Villa mit Pool, Sauna und Jacuzzi sowie einem herrlichen Me…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Haus 27 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 27 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 27
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 900 m²
Standort: Crikvenica Gebaut: 1930 renoviert: 2003 Zentrum von Crikvenica: 4 km Meer: 0,1 km …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Luxuriöse Steinvilla mit beheiztem Pool in Jadranovo! Diese rustikale Villa aus massivem St…
$1,96M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Entdecken Sie dieses exquisite Haus mit luxuriösem Swimmingpool oberhalb von Crikvenica und …
$2,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Auf einem malerischen Hügel über der Riviera von Crikvenica gelegen, bietet diese außergewöh…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Dramalj, Kroatien
Villa
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Villa mit Pool und Panoramablick auf das Meer in Crikvenica! Die Gesamtfläche beträgt 185 m²…
$949,230
Eine Anfrage stellen
Haus 9 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 9 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
Standort: Crikvenica Zentrum: 41 km Innenräume: 181m2 Grundstücksgröße: 601 m2 Schlafzim…
$841,304
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 585 m²
Beeindruckende Villa in Crikvenica mit herrlichem Meerblick, ca. 500 Meter vom Meer entfernt…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Moderne Villa mit Panoramablick auf das Meer in der Gegend von Crikvenica, 1,5 km von den St…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Schöne urbane Villa im Bau mit Meerblick, nur 1 km von der Küste in Crikvenica entfernt!Dies…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 340 m²
Authentische komplett renovierte Villa in Bribir bei Crikvenica! Wahrer Eindruck des mittela…
$865,331
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Moderne Villa mit Panoramablick auf das Meer in Crikvenica, 1500 Meter vom Meer entfernt. Di…
$1,56M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Moderne Villa mit Pool und Panoramablick in Crikvenica, nur 1 km vom Strand entfernt!Nur zeh…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Außergewöhnliches Anwesen auf den Hügeln oberhalb von Crikvenica mit wunderschönem Fernblick…
$2,02M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Exklusive Villa mit Panoramablick auf das Meer in Crikvenica cca. 600 Meter vom Meer entfern…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 8 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 8 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 430 m²
Standort: Crikvenica Baujahr: 2015 Renoviert: 2023 Stadtzentrum: 0,6 km Meer: 0,5 km Entfern…
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte mit Pool in Jardanovo, 600 Meter vom Meer entfernt. Die Gesamtflä…
$651,262
Eine Anfrage stellen
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Sichern Sie sich eine erstklassige Investition in der Kvarner Region mit dieser eleganten, f…
$890,058
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen