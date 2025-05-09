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Residential complex Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

Kargıcak, Turkey
from
$221,711
BTC
2.6372093
ETH
138.2274134
USDT
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* The price is for reference
according to the exchange rate 16/04/2025
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Description Description
Media Media
ID: 26150
New building ID on Realting
Last update: 25/05/2025

Location

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  • Country
    Turkey
  • State
    Mediterranean Region
  • Town
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Property characteristics

Property parameters

  • Class
    Class
    Premium class
  • Finishing options
    Finishing options
    Finished

Interior details

Security features:

  • Security

Exterior details

Parking features:

  • Parking

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Fenced area
  • Elevator

Additionally

  • Online tour
  • Remote transaction

About the complex

Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.

İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.
İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.
6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.

Beş yıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3.00 metre.

Via Concept Residence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 metre mesafede yer alan premium bir konut kompleksidir.


İnşaatın tamamlanma tarihi: 2023.

Harika konum:

Denize ve plaja 50 m mesafede
Mahmutlar merkezine 4 km
Alanya merkezine 18 km
Gazipaşa Havaalanı'na 20 dakika uzaklıktadır. sürüşler

Altyapı:

Peyzaj bahçesi
Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu
Çocuk havuzu
Lobi
Her blokta 2 asansör
Spor salonu
Sauna
Türk hamamı
Masaj odası
Rekreasyon alanı
Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler
Vitamin bar
Çocuklar için oyun alanı
Uydu sistemi ve internet
14 araçlık kapalı otopark
Açık otopark
Kesintisiz güç kaynağı jeneratörü
Yönetim şirketi
24 saat güvenlik
Video gözetim sistemi
Bu proje hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın/yazabilirsiniz.

Location on the map

Kargıcak, Turkey

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Residential complex Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
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