Residential complex Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.

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İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.

İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.

6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR direkt deniz manzaralı.

Beş yıldızlı otel altyapısına sahip kompleks, 2387,5 m2 arsa üzerinde yer alan 6 katlı iki bloktan oluşmakta olup, 30 adet konforlu daireyi kapsamaktadır. Tavan yüksekliği - 3.00 metre.

Via Concept Residence, ekolojik olarak temiz Kargıcak bölgesinde, denizin hemen kıyısında, kumlu plajlara ve sahile 50 metre mesafede yer alan premium bir konut kompleksidir.



İnşaatın tamamlanma tarihi: 2023.

Harika konum:

Denize ve plaja 50 m mesafede

Mahmutlar merkezine 4 km

Alanya merkezine 18 km

Gazipaşa Havaalanı'na 20 dakika uzaklıktadır. sürüşler

Altyapı:

Peyzaj bahçesi

Açık ısıtmalı sonsuzluk havuzu

Çocuk havuzu

Lobi

Her blokta 2 asansör

Spor salonu

Sauna

Türk hamamı

Masaj odası

Rekreasyon alanı

Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler

Vitamin bar

Çocuklar için oyun alanı

Uydu sistemi ve internet

14 araçlık kapalı otopark

Açık otopark

Kesintisiz güç kaynağı jeneratörü

Yönetim şirketi

24 saat güvenlik

Video gözetim sistemi

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