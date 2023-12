Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey

from €228,398

Completion date: 2025

The Luxera Towers Project is located on the European side of Istanbul, specificallyin the middle of Basin Express Road, which is known for its great investment value. Project Features : The project is being built on a land area of 17,000 square meters The project consists of two towers with a height of 26 floors In total we there’s 369 Apartment & types are available between 1+1 66.31 M2 - 87.09 M2 246,065.00 USD- 325,457.00 USD - 2+1 100.95 M2 - 137.56 M2 340,688.00 USD - 540,777.00 USD - 3+1 181.97 M2 - 243.91 M2 529,284.00 USD - 865,816.00 USD - 4+1 293.43 M2 - 298.75 M2 1,009,065.00 USD - 1,083,777.00 USD With different sizes, apartments with a terrace, green gardens and distinctive views The project contains a commercial center consisting of 87 shops between brands, restaurants and cafes, which is a feature that not available in many projects Luxera Towers project is one of a series of projects launched by Luxera Construction, which has established a number of projects in that region, namely: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, luxera residance Delivery of the project after 30 months January(2025) The Luxera Towers project is far : 10 km from Ataturk Airport. 3 minutes from the metro station. 5 minutes from the TEM high way 4 km from the main road E5 30 minutes from Istanbul's new airport. Project Services The project is secured 24/7 Shopping center Indoor and outdoor swimming pool Gym Sauna room and steam room Massage room Games room Meeting room Terrace for gatherings and celebrations A car park for the project. Private balconies for each apartment. Isolating sounds .Football, tennis and basketball courts Gardens for children's games Standard specifications suitable for earthquakes Payment in cash or installments with a down payment of 50% and installments up to 18month Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможна удалённая сделка Финансовые показатели Возможна рассрочка платежа Срок договораот 2 022 до 2 025 лет Проект расположен в европейской части Стамбула, а именно в середине Basin Express Road, которая известна своей высокой инвестиционной ценностью. Особенности проекта: * Проект строится на земельном участке площадью 17000 квадратных метров. * Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей * Всего у нас есть 369 квартир и типов, доступных между - 1+1 - 2+1 - 3+1 - 4+1 Разных размеров, апартаменты с террасой, зелеными садами и характерными видами * Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что является особенностью, недоступной во многих проектах. * Сдача проекта через 30 месяцев января (2025 г.) Проект далеко: • 10 км от аэропорта Ататюрк. • 3 минуты от станции метро. • 5 минут от шоссе TEM. • 4 км от главной дороги E5. • 30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта: • Проект находится под круглосуточной охраной. • Торговый центр • Крытый и открытый бассейны • спортзал • Сауна и парная • массажный кабинет • Игровая комната • Комната для переговоров • Терраса для посиделок и торжеств • Автостоянка для проекта. • Отдельные балконы для каждой квартиры. • Изоляция звуков. • Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки • Сады для детских игр • Стандартные характеристики, подходящие для землетрясений План оплаты: * Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и рассрочкой до 18 месяцев