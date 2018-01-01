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Istanbul Apartment Compound Fikirtepe

Marmara Region, Turkey
from
€272,324
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18
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About the complex

Why this property؟ The project area is one of the most important residential neighborhoods that combine history and modernity on the Asian side. Luxurious apartments with stunning views of the Marmara Sea, green spaces, gardens, and parks. It is next to many vital and touristic areas in Asian Istanbul, which increases its investment value. It is within a vital location near transport lines, health, educational and commercial centers on the Anatolian side. A ready-to-delivery contract, suitable payment plans, with the chance of getting Turkish citizenship.
New building location
Marmara Region, Turkey

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Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Marmara Region, Turkey
from
€272,324
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Developer
Stay Property
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Residential complex Residence in Alanya
Residential complex Residence in Alanya
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Finishing options Finished
The year of construction 2023
Number of floors 11
Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким песчаным пляжам. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бассейны для плаванья. Он придется по душе последователям  эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькие детки с колясками. Пляжи Демирташа долгое время были «дикими».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным  дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевания, душевые, кафе. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха. Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой  1+1, пентхаусов 2+1 и панорамного пентхауса 3+1. Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной столешницей, установленной сантехникой, межкомнатные двери, элкетронагреватель. Можно сразу завозить мебель и жить. Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения: Бассейн Аквапарк Крытый бассейн Детская игровая комната Теннисный корт / баскетбольная площадка Сауна Фитнес зал Парная комната Хамам – турецкая баня Массажная комната Конференц зал Бильярд Настольный теннис Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой Парковка. Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо. Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру в рассрочку без процентов от застройщика. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года. Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобретете надежного помощника, который поможет подобрать ваш вариант планировки и подберет индивидуальный для вас план оплаты. Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик. По пятницам,  в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, сопровождая свежеиспеченным хлебом и разнообразными салатами. В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на территории доступны большая детская площадка, зоны для барбекю, беседки, спортивная площадки и футбольное поле. Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно графика. Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазины и заведения, а количество  желающих отдохнуть здесь увеличивается с каждым годом. Вам  понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.  
Agency
ALANYA INVESTMENT
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