  Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva

Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva

Майами
от
$322,743
;
9
ID: 28682
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space.

Местонахождение на карте

Майами, США
Калькулятор ипотеки

Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$411
Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Майами, США
от
$134,965
Жилой квартал Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Майами, США
от
$322,743
Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Майами, США
от
$211,250
Жилой квартал Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Майами, США
от
$82,153
Вы просматриваете
Жилой квартал Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Майами, США
от
$322,743
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – Centar, Budva
Майами, США
от
$1,056
Izdaje se lijepo opemljen jednosoban stan, površine 57m2,  smješten na četvrtom spratu stambene zgrade, u Budvi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakod…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Майами, США
от
$275,799
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Майами, США
от
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 86m2, na prizemlju stambene zgrade, pod Ljubovic.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации