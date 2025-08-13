  1. Realting.com
  One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

Жилой квартал One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

Майами, США
$1,174
ID: 28789
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  Страна
    США
  Область / штат
    Флорида
  Район
    Майами-Дейд
  Город
    Майами

О комплексе

One-room and new apartment of 45m2 is for rent in Tivat. It is located in ul. Tripovića on the second floor of the building. It is furnished with style and taste. The best part of the apartment is the terrace with an open view of the sea.  

Местонахождение на карте

Майами, США
Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Майами, США
Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Майами, США
Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Майами, США
Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Майами, США
Жилой квартал One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Майами, США
Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Майами, США
Na sedmom spratu zgrade, prodaje se u cjelosti opremljen stan od 43m2. Orjentisan jugo-istok, stan u sklopu cijene uključuje i garažno mjesto
Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Майами, США
Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto …
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации