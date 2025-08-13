Жилой квартал Residential building with three apartments, Gorica C

  1. Realting.com
  Residential building with three apartments, Gorica C

Residential building with three apartments, Gorica C

ID: 28693
Дата обновления: 01.10.2025

In the very core of Gorica C, a smaller residential building with three floors and three apartments is for sale. The square footage of the apartment on the ground floor is 89.54 m2, while the apartments on the first floor and attic are 93.34 m2. According to the structure, the apartments are two-room, beautifully decorated with a large terrace. There is a 200m2 yard around the building. Apartments can be rented out at excellent prices, bearing in mind the diplomatic residential character of Gorica C and represent a desirable investment

