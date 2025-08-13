  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area

Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area

Майами, США
от
$275,799
;
9
Оставить заявку
ID: 28843
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym with an investment of 10,000E. The apartment has three bathrooms, one of which has a jacuzzi, and a guest toilet. Heating is central, split system and pellet. On the ground floor there are three bedrooms with two large terraces, while on the first floor there is a children's room. The neighborhood is very quiet, the distance from the city center is a three-minute drive. The building does not have an elevator, it has only 9 apartments and was built in 2011. The roof has thermal insulation with mineral wool and Styrofoam.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Майами, США
от
$645
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Майами, США
от
$275,212
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Майами, США
от
$1,115
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Майами, США
от
$184,844
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Майами, США
от
$129,097
Вы просматриваете
Жилой квартал Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Майами, США
от
$275,799
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Жилой квартал Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Майами, США
от
$4,108
Na prodaju jednosoban stan 104m2 u zgradi Oaza. Stan je pozicioniran na cetvrtom spratu u zgradi koja posjeduje dva lifta i recepciju sa osobljem, visoki plafoni i velika terasa koja gleda na dvorisnu stranu zgrade. Orjentacija Jug Cijena: 3500€ m2
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Показать все Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Жилой квартал One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Майами, США
от
$221,813
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$528
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации