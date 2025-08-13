Жилой квартал Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT

  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT

Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT

Майами, США
от
$2,582
;
10
ID: 28662
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

A furnished and luxuriously equipped three-bedroom apartment of 96m² is available for rent on the fifth floor of a residential building in the Master neighborhood. Layout: entrance hallway, living room, kitchen, dining room, three bedrooms (one of which is a master bedroom), two bathrooms, laundry room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split system. It is located in a newly built building with two elevators, and the entrance is regularly maintained. The rental price includes a parking space. The apartment is available for long-term rent with a required deposit!

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
