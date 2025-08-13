  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin

Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin

Майами, США
от
$2,582
;
9
ID: 28826
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Na prodaji jednosoban stan od 46,47 m2 u Kolašinu, naselje Breza. Riječ je o novoj stambenoj zgradi, modernog i atraktivnog izgleda. Nalazi se u neposrednoj blizini hotela Breza sa 5 zvezdica i budućeg hotela Splendid. Ulica ima grijače ispod asfalta na dionicama uspona. Grijači su takođe postavljeni na prilaznim stazama i platou. Sanitarije koje su korišćenje su Villeroy i Boch Hansgrohe. … PREDVIĐENA IZGRADNJA NEKOLIKO LUKSUZNIH STANOVA U NASELJU BREZA HOTELI OD KOJI JE JEDAN VEĆ U IZGRADNJI (HOTEL BREZA). TAKOĐE, PLANOM PREDVIĐENA IZGRADNJA GONDOLE KOJA ĆE POVEZITE KOLAŠIN SA SKI CENTROM. POČETNA STANICA JE PLANIRAN DESNO U NASELJU NEDALEKO OD NAŠEG KOMPLEKSA. TREBA NAGLASITI DA SE KOLAŠIN SMATRA ZA NAJBRŽE RASTEĆI SKI CENTAR U REGION. OTVARANJE DIONICA AUTOPUTA KOJA ĆE GA POVEZATI NA PORED TOGA IDE PODGORICOM. OSIM NOVIH ŽIČARA KOJE JE OTVORENO ZA POSLEDNJIH PAR GODINA, OČEKUJE SE DA BUDE ZA SLEDEĆE SEZONE PRIPREMITE I SKIJAŠKE STAZE ZA SNAGE IZGRADNJA BOB STAZE KOJA ĆE ZNAČAJNO POBOLJŠATI NIVO SKIJSKOG PODRUČJA PODIĆI. BLIZINA BIOGRADSKOG JEZERA SA NAJSTARIJOM KIŠNOM ŠUMOM U EVROPA, TAROM RAFTING, PLANINARSTVO, JAHANJE, VOŽNJA BICIKLIMA U PITOTE PROSTORE BJELAŠKIH PLANINA I DR MOGUĆNOST RAZVOJA TURIZMA VAN ZIMSKE SEZONE.

Местонахождение на карте

Майами, США
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
