  4. Жилой квартал One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT

Жилой квартал One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT

Майами, США
$469
ID: 28664
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

A furnished one-bedroom apartment of 40m² is for rent, located on the ground floor of a private house in Zagorič. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, bedroom, bathroom, and terrace. It is situated in a peaceful part of the city, isolated from the daily noise, yet close to all necessary amenities for everyday life. The apartment is available for long-term rent, with a mandatory deposit equal to one month's rent.

Местонахождение на карте

Майами, США
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Майами, США
от
$166,653
Жилой квартал Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Майами, США
от
$2,582
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Майами, США
от
$645
Жилой квартал Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Майами, США
от
$1,115
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$704
Жилой квартал One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Майами, США
от
$469
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Майами, США
от
$704
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 73m2, u naselju Stara Varos.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i tri terase.   Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgr…
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Майами, США
от
$645
Jednosoban namješten stan u Bloku 9 dostupan je za izdavanje. Stan se nalazi na trećem spratu, u urbanom dijelu grada i istočno je orjentisan. Stan je useljiv od 1. avgusta
Жилой квартал Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Майами, США
от
$3,204
In one of the most attractive locations in the city, at the very beginning of Dalmatinska Street. The apartment is located on the first floor of a building that represents a combination of privacy and modern living. The apartment has a terrace with a view of the Temple and the possibility …
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации