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Продажа вилл в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

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12 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Количество этажей 3
Вилла в эксклюзивном проекте Siniya Island! Потрясающий вид на Арабский залив! Вилла распола…
$4,64 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Вилла в эксклюзивном проекте Siniya Island! Потрясающий вид на Арабский залив! Вилла распола…
$2,88 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 909 м²
Количество этажей 3
Вилла в эксклюзивном проекте Siniya Island! Потрясающий вид на Арабский залив! Вилла распола…
$6,40 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 799 м²
Количество этажей 2
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
$680,536
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Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 780 м²
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
$705,045
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Вилла 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
These exceptional villas are located in one of the UAE’s most exclusive coastal developments…
$4,54 млн
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Вилла 8 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 686 м²
Количество этажей 3
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$4,83 млн
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Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Остров Собха Синия предлагает захватывающий проект вилл в самом сердце Умм-эль-Кайвайна, соч…
$2,90 млн
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Вилла 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 340 м²
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
$1,09 млн
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Вилла 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$2,89 млн
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Вилла 11 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 11 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 3
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$6,36 млн
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Вилла 4 комнаты в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 773 м²
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…
$735,273
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Параметры недвижимости в Умм-эль-Кайвайне, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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