Продажа вилл в Gantout, ОАЭ

3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 636 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$6,00 млн
Вилла 5 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$2,91 млн
Вилла 6 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 856 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$6,88 млн
Параметры недвижимости в Gantout, ОАЭ

