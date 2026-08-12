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Продажа вилл возле озера в ОАЭ

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Дубай
83
Абу-Даби
105
Умм-эль-Кайвайн
12
Абу-Даби
127
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 915 м²
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
$814,247
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Параметры недвижимости в ОАЭ

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