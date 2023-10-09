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Виллы возле озера в ОАЭ

Дубай
248
Sharjah Emirate
62
Абу-Даби (Эмират)
24
Абу-Даби
22
Аш-Шарджа
11
Рас-эль-Хайма
5
Umm al-Quwain
4
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с сауной в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты с бассейном, с центральным отоплением, с сауной
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 915 м²
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
€770,597

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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