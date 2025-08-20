Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Жилая
  5. Вилла

Продажа вилл в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в зеленом комьюнити Al Jurf Gardens – Kayan 2! Превосходное расположение …
$1,55 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 616 м²
Количество этажей 3
Изящная вилла в роскошном комьюнити Kayan Phase 2! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций…
$1,70 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти