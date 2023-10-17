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Виллы в Аш-Шарджа, ОАЭ

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11 объектов найдено
Вилла 6 спален в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 438 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,32 млн
Вилла 5 спален в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 спален
Qatah, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 528 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€936,361
Вилла 3 спальни в Qatah, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Qatah, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€490,106
Вилла 4 спальни в Qatah, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Qatah, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 371 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€709,364
Вилла 6 спален в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 674 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€6,31 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 659 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
€2,83 млн
Вилла 2 комнаты с комнатой для горничной, с Community view, с Allowed в Qatah, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с комнатой для горничной, с Community view, с Allowed
Qatah, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 747 м²
Этот превосходный просторный дизайн является первым в своем роде жилым сообществом с площадь…
€258,017
Вилла 5 комнат с видом на сад, с Community view, с Allowed в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат с видом на сад, с Community view, с Allowed
Qatah, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 10 000 м²
БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!! Это превосходно спроектированное жилое сообщество является первым в св…
€722,446
Вилла 2 комнаты с видом на сад, с Community view, с Allowed в Qatah, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с видом на сад, с Community view, с Allowed
Qatah, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 747 м²
Собственная 2-спальная просторная вилла только на 999 999 AED.!! Эти великолепные виллы рас…
€258,013
Вилла 5 комнат с бассейном, с прачечной, с Community view в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат с бассейном, с прачечной, с Community view
Qatah, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 10 000 м²
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
€722,443
Вилла 2 комнаты с Community view, с Allowed, с Tiles в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с Community view, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 639 м²
Al wasayef в реальном штате, пожалуйста, предложите единственный в своем роде современный та…
€329,977

Параметры недвижимости в Аш-Шарджа, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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