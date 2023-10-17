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22 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4
464 м²
**Saadiyat Lagoons** - это новейшее жилое дополнение от **Aldar Properties**, предлагающее в…
€1,64 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
6
1 022 м²
2
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
€2,86 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
6
504 м²
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
5
389 м²
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€902,687
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с парковка
Абу-Даби, ОАЭ
6
6
351 м²
2
Golf Gardens - очень популярный комплекс с выдающимися удобствами для отдыха, включая бассей…
€1,43 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
7
7
720 м²
3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
€2,07 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
5
6
566 м²
2
Отель West Yas расположен вдоль естественных мангровых зарослей острова Яс и имеет 1 017 рос…
€1,61 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
6
6
348 м²
3
Al Reef Villas - это уютное закрытое сообщество с разными стилями. С структурированными пове…
€775,217
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
5
6
273 м²
Al Reef Villas - это полностью сформировавшийся жилой комплекс, расположенный на фоне зелени…
€687,408
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3
4
188 м²
2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€715,962
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4
5
315 м²
2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€752,279
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
4
5
315 м²
2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€778,219
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3
4
166 м²
2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€739,308
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3
4
166 м²
2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€700,397
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Абу-Даби, ОАЭ
4
5
210 м²
2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€699,100
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
5
5
542 м²
2
Начните владеть идеальной инвестицией с этой роскошной и высококлассной виллой! Эта качестве…
€1,82 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
4
5
266 м²
2
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
€567,782
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Абу-Даби, ОАЭ
6
6
348 м²
2
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
€834,682
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
4
5
2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
€685,820
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
5
10
1 068 м²
2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
6
9
3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€4,05 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
5
8
1 163 м²
2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€3,01 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ
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