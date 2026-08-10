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Продажа вилл в Абу-Даби, ОАЭ

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127 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 616 м²
Количество этажей 2
Вилла в элитном жилом комплексе Naseem Al Jurf, расположенный между Abu Dhabi и Dubai! Пышны…
$1,70 млн
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Вилла 6 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 856 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$6,88 млн
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Вилла 6 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 636 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$6,00 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Инвестиции в недвижимость Абу-Даби — Sobha City с апартаментами и виллами у набережной в Al …
$2,20 млн
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Вилла 5 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дома в Абу-Даби с просторными планировками и зелеными зонами Этот проект в Абу-Даби предлага…
$2,42 млн
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Вилла 4 комнаты в Zayed City, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$1,84 млн
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Вилла 5 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в зеленом комьюнити Al Jurf Gardens – Kayan 2! Превосходное расположение …
$1,55 млн
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Количество этажей 2
Fay Valley — коллекция вилл и таунхаусов в экологичном районе Masdar City от Taraf.Fay Valle…
$1,20 млн
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Вилла 7 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 495 м²
Количество этажей 3
Отдельные дома с частными лифтами и бассейнами в Абу-Даби Эти отдельностоящие дома расположе…
$3,07 млн
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$1,21 млн
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Вилла 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 5
Reportage Village Abu Dhabi — премиальное сообщество таунхаусов в Khalifa City.Reportage Vil…
$1,19 млн
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Вилла 6 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 593 м²
Количество этажей 2
Инвестиции в недвижимость Абу-Даби — Sobha City с апартаментами и виллами у набережной в Al …
$3,65 млн
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Вилла 6 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Инвестиции в недвижимость Абу-Даби — Sobha City с апартаментами и виллами у набережной в Al …
$3,04 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$2,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$3,00 млн
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Вилла 5 комнат в Zayed City, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$2,16 млн
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Вилла 6 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 616 м²
Количество этажей 3
Изящная вилла в роскошном комьюнити Kayan Phase 2! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций…
$1,70 млн
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Вилла 5 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$2,91 млн
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$1,61 млн
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Вилла 6 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 401 м²
Количество этажей 3
Отдельные дома с частными лифтами и бассейнами в Абу-Даби Эти отдельностоящие дома расположе…
$2,48 млн
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Вилла 6 комнат в Al Rahah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Ультрароскошные виллы на побережье под брендом Manchester City: элитный стиль жизни для цени…
$2,55 млн
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Вилла 5 комнат в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
Hudayriyat Golf Estates: премиальное сообщество на острове Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estate…
$2,00 млн
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Вилла 6 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 422 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$1,71 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$1,63 млн
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 389 м²
Fay Al Reeman II — вторая фаза проекта Fay Al Reeman от компании Aldar Properties в спокойно…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в Al Rahah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Ультрароскошные виллы на побережье под брендом Manchester City: элитный стиль жизни для цени…
$1,90 млн
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Вилла 7 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 512 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$2,14 млн
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Вилла 5 комнат в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Количество этажей 2
Hudayriyat Golf Estates: премиальное сообщество на острове Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estate…
$2,76 млн
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 332 м²
Новый проект от Baraka на Yas Island, Abu Dhabi. Этот проект предложит беспрецедентный образ…
$1,61 млн
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Площадь 501 м²
Этаж 1
Fay Al Reeman II — вторая фаза проекта Fay Al Reeman от компании Aldar Properties в спокойно…
$1,51 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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