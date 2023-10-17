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Виллы в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

Абу-Даби
22
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24 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 464 м²
**Saadiyat Lagoons** - это новейшее жилое дополнение от **Aldar Properties**, предлагающее в…
€1,64 млн
Вилла в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Вилла
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Saadiyat Lagoons
€1,64 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вар…
€1,95 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 1 022 м²
Количество этажей 2
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€2,86 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 504 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,05 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€902,687
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с парковка в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с парковка
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Golf Gardens - очень популярный комплекс с выдающимися удобствами для отдыха, включая бассей…
€1,43 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
€2,07 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 566 м²
Количество этажей 2
Отель West Yas расположен вдоль естественных мангровых зарослей острова Яс и имеет 1 017 рос…
€1,61 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Al Reef Villas - это уютное закрытое сообщество с разными стилями. С структурированными пове…
€775,217
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 273 м²
Al Reef Villas - это полностью сформировавшийся жилой комплекс, расположенный на фоне зелени…
€687,408
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€715,962
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€752,279
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€778,219
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€739,308
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€700,397
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€699,100
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 542 м²
Количество этажей 2
Начните владеть идеальной инвестицией с этой роскошной и высококлассной виллой! Эта качестве…
€1,82 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
€567,782
Вилла 6 спален с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален с балконом, с гаражом, с видеонаблюдением
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
€834,682
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
€685,820
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€2,99 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€4,05 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€3,01 млн

Параметры недвижимости в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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