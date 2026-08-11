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Продажа вилл в Аджмане, ОАЭ

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3 объекта найдено
Вилла в Emirates City, ОАЭ
Вилла
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 500 м²
Откройте для себя элегантную жизнь в этой просторной вилле с 5 спальнями, расположенной в по…
$476,525
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Вилла в Аджман, ОАЭ
Вилла
Аджман, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 3 014 м²
Это ваш шанс владеть виллой с 5 спальнями в очень желательном районе Аль-Ясмин в Аджмане по …
$394,835
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Вилла в Emirates City, ОАЭ
Вилла
Emirates City, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 3 014 м²
Просторная и хорошо спроектированная вилла с 6 спальнями + Maid, расположенная в тихом жилом…
$490,140
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Параметры недвижимости в Аджмане, ОАЭ

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