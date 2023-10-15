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ОАЭ
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Sharjah Emirate
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Виллы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Аш-Шарджа
11
Вилла
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62 объекта найдено
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Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
857 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
620 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€1,83 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
328 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€1,06 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
8
7
1 452 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,36 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7
7
1 671 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€6,17 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€2,29 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
1 674 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€1,81 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
601 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
7
436 м²
Resale Unit 5-спальная вилла с частным бассейном в Сендиане - это первая фаза и самая быстра…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,81 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
310 м²
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€983,826
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
241 м²
2/2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€703,664
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
6
7
1 438 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,34 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7
7
308 м²
Sun Island Villas от Ajmal Makan - это уникальное здание, отражающее его величие на берегу Ш…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
308 м²
Sun Island Villas от Ajmal Makan - это уникальное здание, отражающее его величие на берегу Ш…
€977,644
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
6
247 м²
Sun Island Villas от Ajmal Makan - это уникальное здание, отражающее его величие на берегу Ш…
€699,242
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Qatah, ОАЭ
5
6
528 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€940,092
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Qatah, ОАЭ
4
5
371 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€712,191
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Qatah, ОАЭ
3
4
259 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€492,059
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
406 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€828,472
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
546 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
667 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
1 438 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,34 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
328 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€991,629
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
6
7
1 674 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€6,33 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
820 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€2,15 млн
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Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ
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