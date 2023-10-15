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Виллы в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
11
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62 объекта найдено
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 857 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€2,40 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€1,83 млн
Вилла 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€1,06 млн
Вилла 8 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 8 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 452 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,36 млн
Вилла 7 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 7 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 671 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€6,17 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€2,29 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€1,72 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 674 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€1,81 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,55 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 601 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,55 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 436 м²
Resale Unit 5-спальная вилла с частным бассейном в Сендиане - это первая фаза и самая быстра…
€1,35 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,81 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
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€983,826
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 241 м²
Этаж 2/2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€703,664
Вилла 6 спален в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 438 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,34 млн
Вилла 7 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 7 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 308 м²
Sun Island Villas от Ajmal Makan - это уникальное здание, отражающее его величие на берегу Ш…
€1,68 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 308 м²
Sun Island Villas от Ajmal Makan - это уникальное здание, отражающее его величие на берегу Ш…
€977,644
Вилла 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 247 м²
Sun Island Villas от Ajmal Makan - это уникальное здание, отражающее его величие на берегу Ш…
€699,242
Вилла 5 спален в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 спален
Qatah, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 528 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€940,092
Вилла 4 спальни в Qatah, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Qatah, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 371 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€712,191
Вилла 3 спальни в Qatah, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Qatah, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€492,059
Вилла 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€828,472
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 546 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€1,29 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 667 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€1,55 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 438 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,34 млн
Вилла 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€991,629
Вилла 6 спален в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 674 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€6,33 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€2,30 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,72 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€2,15 млн

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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