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Продажа вилл в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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10 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 408 м²
Количество этажей 2
Isola Villa Terra Collection: ультра-люкс вилла на Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collecti…
$16,88 млн
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Вилла в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 5
Площадь 798 м²
Остров Фалькон Al Hamra представляет комплекс премиум-класса для тех, кто хочет вести кур…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Nasim Al Bahr Residences — прибрежный жилой комплекс на Al Marjan Island с апартаментами и в…
$5,21 млн
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Вилла в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 455 м²
Количество этажей 2
Остров Фалькон Al Hamra представляет комплекс премиум-класса для тех, кто хочет вести кур…
Цена по запросу
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Вилла в Dhaya, ОАЭ
Вилла
Dhaya, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 334 м²
Об Аль - Рамсе Аль-Рамс — один из старейших районов Рас-эль-Хаймы. Он расположен между по…
Цена по запросу
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Вилла в Mina Al arab, ОАЭ
Вилла
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Цена начинается от AED 1,752,911 | От 179 кв.мMarbella Villas II - Уотерфронтовая изысканнос…
$477,307
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Вилла 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
Nasim Al Bahr Residences — прибрежный жилой комплекс на Al Marjan Island с апартаментами и в…
$6,04 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
$489,910
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Вилла 5 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 344 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
$2,14 млн
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Вилла 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 513 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
$4,11 млн
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
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