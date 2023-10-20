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Виллы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 513 м²
Количество этажей 2
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€3,88 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 344 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€2,02 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 452 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€727,357
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 381 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,13 млн
Вилла 2 комнаты с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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