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Жилой комплекс Новая резиденция Boulevard с бассейном и спа-зоной, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$187,762
14.04.2025
$186,603
13.04.2025
$186,712
12.04.2025
$187,409
11.04.2025
$191,643
10.04.2025
$192,424
09.04.2025
$193,392
08.04.2025
$193,271
06.04.2025
$193,384
05.04.2025
$191,623
04.04.2025
$194,185
03.04.2025
$196,338
02.04.2025
$195,925
01.04.2025
$195,482
30.03.2025
$194,880
29.03.2025
$196,338
28.03.2025
$197,054
27.03.2025
$196,364
26.03.2025
$196,241
25.03.2025
$195,571
24.03.2025
$194,909
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19
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24862
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420058
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Boulevard — настоящее воплощение элегантного дизайна и современных технологий, здесь роскошь и удобство сливаются воедино. Проект в сердце Dubai Land Residence Complex предлагает уникальную возможность для тех, кто стремится к амбициозной и современной жизни. В окружении зеленых насаждений, школ и современных медицинских центров вы найдете всё необходимое для полноценной жизни.

Комплекс предлагает жителям множество удобств, которые создают идеальные условия для комфортной жизни. Одним из главных преимуществ комплекса является роскошная спа-зона. Здесь каждая деталь продумана для того, чтобы вы могли расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня. Для тех, кто предпочитает проводить время у воды, в комплексе предусмотрен великолепный инфинити-бассейн с захватывающим видом. Уютный лаунж для резидентов станет идеальной зоной для отдыха, встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения в комфортной атмосфере. Для самых маленьких жителей предусмотрена современная игровая зона, которая станет местом, где дети могут весело и безопасно проводить время, развивая свои способности и находя новых друзей. Любители активного отдыха по достоинству оценят мини-гольф, который позволяет провести время с пользой и удовольствием. Это отличная возможность как для семейного досуга, так и для расслабляющей игры с друзьями. Кинотеатр, расположенный на территории проекта, станет прекрасным местом для тех, кто любит наслаждаться просмотром фильмов в уютной и стильной обстановке.

Удобства:

  • СПА и зона гидротерапии
  • Инфинити-бассейн
  • Лаунж для владельцев
  • Мини-гольф
  • Кинотеатр
  • Игровая зона

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка:

Ежемесячные платежи по 1% на протяжении 6 лет, 20% - при бронировании

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты с кухонной техникой Siemens

Расположение и объекты поблизости

Расположение проекта отличается своей доступностью и удобством: в непосредственной близости находятся лучшие развлекательные и спортивные объекты Дубая, включая престижный Platinum Equestrian & Polo Club и захватывающий Dubai Safari Park. Эти уникальные места создают атмосферу, в которой можно наслаждаться как активным отдыхом, так и спокойствием.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Boulevard с бассейном и спа-зоной, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$187,762
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