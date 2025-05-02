Жилой комплекс Новая резиденция Boulevard с бассейном и спа-зоной, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Boulevard — настоящее воплощение элегантного дизайна и современных технологий, здесь роскошь и удобство сливаются воедино. Проект в сердце Dubai Land Residence Complex предлагает уникальную возможность для тех, кто стремится к амбициозной и современной жизни. В окружении зеленых насаждений, школ и современных медицинских центров вы найдете всё необходимое для полноценной жизни.

Комплекс предлагает жителям множество удобств, которые создают идеальные условия для комфортной жизни. Одним из главных преимуществ комплекса является роскошная спа-зона. Здесь каждая деталь продумана для того, чтобы вы могли расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня. Для тех, кто предпочитает проводить время у воды, в комплексе предусмотрен великолепный инфинити-бассейн с захватывающим видом. Уютный лаунж для резидентов станет идеальной зоной для отдыха, встреч с друзьями и приятного времяпрепровождения в комфортной атмосфере. Для самых маленьких жителей предусмотрена современная игровая зона, которая станет местом, где дети могут весело и безопасно проводить время, развивая свои способности и находя новых друзей. Любители активного отдыха по достоинству оценят мини-гольф, который позволяет провести время с пользой и удовольствием. Это отличная возможность как для семейного досуга, так и для расслабляющей игры с друзьями. Кинотеатр, расположенный на территории проекта, станет прекрасным местом для тех, кто любит наслаждаться просмотром фильмов в уютной и стильной обстановке.

Удобства:

СПА и зона гидротерапии

Инфинити-бассейн

Лаунж для владельцев

Мини-гольф

Кинотеатр

Игровая зона

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка:

Ежемесячные платежи по 1% на протяжении 6 лет, 20% - при бронировании

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты с кухонной техникой Siemens

Расположение и объекты поблизости

Расположение проекта отличается своей доступностью и удобством: в непосредственной близости находятся лучшие развлекательные и спортивные объекты Дубая, включая престижный Platinum Equestrian & Polo Club и захватывающий Dubai Safari Park. Эти уникальные места создают атмосферу, в которой можно наслаждаться как активным отдыхом, так и спокойствием.