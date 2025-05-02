Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ

Погрузитесь в мир утонченного комфорта и современного стиля с Moonsa 2 – новым жилым проектом, расположенным в динамично развивающемся районе International City в Дубае. Вдохновленный успехом первой фазы, этот проект выводит городской образ жизни на новый уровень, предлагает идеальный баланс между элегантностью, удобством и доступностью. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1 спальней. Все квартиры оснащены системой центрального кондиционирования, которая обеспечивает идеальный микроклимат в любое время года. В отделке используются высококачественные материалы – декоративный мрамор на входе и керамогранитные покрытия в коридорах создают изысканную атмосферу с первого шага в здание. Ванные комнаты укомплектованы премиальной сантехникой, что придает пространству дополнительный шарм и элегантность, а кухни оборудованы бытовой техникой.

Внутренние пространства продуманы так, чтобы создать атмосферу уюта и уединенности, а большие панорамные окна наполняют квартиры естественным светом и открывают великолепные виды на городской пейзаж.

Жителям также доступны удобства, которые делают повседневную жизнь по-настоящему комфортной. Для тех, кто заботится о своем здоровье и активном образе жизни, в комплексе предусмотрен современный тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники. Расслабиться после насыщенного дня можно в роскошном бассейне, который создает атмосферу курортного отдыха. В комплексе предусмотрен банкетный зал, который станет идеальным местом для проведения мероприятий, семейных торжеств или дружеских встреч. А круглосуточная система безопасности и профессиональная охрана гарантируют полное спокойствие и защиту для всех жителей.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Круглосуточная охрана

Система центрального кондиционирования

Банкетный зал

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Одним из главных преимуществ проекта является его престижное расположение. Резиденты будут наслаждаться близостью к крупнейшим достопримечательностям и инфраструктурным объектам Дубая. В нескольких минутах находятся торговые центры, рестораны высокой кухни, культурные пространства и зоны отдыха, что делает жизнь в комплексе максимально комфортной. Благодаря удобному доступу к основным транспортным магистралям, можно легко и быстро добраться до любой точки города.