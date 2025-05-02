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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$164,173
14.04.2025
$163,159
13.04.2025
$163,255
12.04.2025
$163,864
11.04.2025
$167,567
10.04.2025
$168,250
09.04.2025
$169,096
08.04.2025
$168,991
06.04.2025
$169,089
05.04.2025
$167,549
04.04.2025
$169,789
03.04.2025
$171,672
02.04.2025
$171,311
01.04.2025
$170,923
30.03.2025
$170,397
29.03.2025
$171,672
28.03.2025
$172,298
27.03.2025
$171,694
26.03.2025
$171,587
25.03.2025
$171,000
24.03.2025
$170,422
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7
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25364
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441550
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Погрузитесь в мир утонченного комфорта и современного стиля с Moonsa 2 – новым жилым проектом, расположенным в динамично развивающемся районе International City в Дубае. Вдохновленный успехом первой фазы, этот проект выводит городской образ жизни на новый уровень, предлагает идеальный баланс между элегантностью, удобством и доступностью. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1 спальней. Все квартиры оснащены системой центрального кондиционирования, которая обеспечивает идеальный микроклимат в любое время года. В отделке используются высококачественные материалы – декоративный мрамор на входе и керамогранитные покрытия в коридорах создают изысканную атмосферу с первого шага в здание. Ванные комнаты укомплектованы премиальной сантехникой, что придает пространству дополнительный шарм и элегантность, а кухни оборудованы бытовой техникой.

Внутренние пространства продуманы так, чтобы создать атмосферу уюта и уединенности, а большие панорамные окна наполняют квартиры естественным светом и открывают великолепные виды на городской пейзаж.

Жителям также доступны удобства, которые делают повседневную жизнь по-настоящему комфортной. Для тех, кто заботится о своем здоровье и активном образе жизни, в комплексе предусмотрен современный тренажерный зал, оборудованный по последнему слову техники. Расслабиться после насыщенного дня можно в роскошном бассейне, который создает атмосферу курортного отдыха. В комплексе предусмотрен банкетный зал, который станет идеальным местом для проведения мероприятий, семейных торжеств или дружеских встреч. А круглосуточная система безопасности и профессиональная охрана гарантируют полное спокойствие и защиту для всех жителей.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Круглосуточная охрана
  • Система центрального кондиционирования
  • Банкетный зал

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

Одним из главных преимуществ проекта является его престижное расположение. Резиденты будут наслаждаться близостью к крупнейшим достопримечательностям и инфраструктурным объектам Дубая. В нескольких минутах находятся торговые центры, рестораны высокой кухни, культурные пространства и зоны отдыха, что делает жизнь в комплексе максимально комфортной. Благодаря удобному доступу к основным транспортным магистралям, можно легко и быстро добраться до любой точки города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$164,173
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
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