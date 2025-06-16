Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai

Azizi Riviera - Вдохновленная Французской Ривьерой набережная, живущая в Дубае.

Кристаллическая лагуна, городские набережные и средиземноморская архитектура в городе МБР.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q3 2026 (фаза 4)

Обзор проекта:

Azizi Riviera - это огромное сообщество набережной, спроектированное Azizi Developments, расположенное в самом сердце Meydan / MBR City - всего в нескольких минутах от центра Дубая и торгового центра Дубай.

Вдохновленная Французской Ривьерой, она имеет следующие особенности:

Плавучая хрустальная лагуна длиной 2,7 км.

Променады с кафе, магазинами и ресторанами.

Ландшафтные парки, беговые дорожки и социальные зоны.

75 средних зданий с более чем 16 000 единиц.

Центральный бульвар, велосипедные дорожки, зоны для домашних животных и многое другое.

С фазой 4, завершенной на 87%, Ривьера идеально подходит для покупателей, ищущих оживленную городскую жизнь в сочетании с атмосферой набережной.

Цены и размеры (приблизительно).

Студии ~ 41 м2 от 305 000 €

1 спальня ~ 60 м2 от 565.000 €

2 спальни ~ 114 м2 от 940 000 €

План оплаты: 20% бронирования – 50% при строительстве – 30% при передаче

Передача (фаза 4): Ожидаемый Q3 2026.



Ключевые особенности и удобства:

Средиземноморский архитектурный стиль.

Окна от пола до потолка и открытые балконы.

Бассейны бесконечности, спортзалы, колоды йоги.

Районы BBQ, бочче-корты, игровые площадки.

Собачьи парки, сады и велосипедные тропы.

Розничный бульвар с более чем 200 точками.

24/7 охрана, консьерж и крытый паркинг.

Расположение: Meydan / Mohammed Bin Rashid City (MBR)

🚗 7 минут до центра Дубая / Бурдж-Халифа

🚗 5 минут до Meydan Racecourse & Meydan Один торговый центр

🚗 15 минут до международного аэропорта DXB

Легкий доступ к Al Khail Rd, Sheikh Zayed Rd & Meydan Road

Рядом международные школы, больницы и отели

Нет метро (частный автомобиль / такси)

Идеально для: