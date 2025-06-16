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  4. Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai

Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai

Дубай, ОАЭ
от
$354,672
BTC
4.2187502
ETH
221.1227358
USDT
350 658.4935414
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27084
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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Azizi Riviera - Вдохновленная Французской Ривьерой набережная, живущая в Дубае.

Кристаллическая лагуна, городские набережные и средиземноморская архитектура в городе МБР.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q3 2026 (фаза 4)

Обзор проекта:

Azizi Riviera - это огромное сообщество набережной, спроектированное Azizi Developments, расположенное в самом сердце Meydan / MBR City - всего в нескольких минутах от центра Дубая и торгового центра Дубай.

Вдохновленная Французской Ривьерой, она имеет следующие особенности:

  • Плавучая хрустальная лагуна длиной 2,7 км.

  • Променады с кафе, магазинами и ресторанами.

  • Ландшафтные парки, беговые дорожки и социальные зоны.

  • 75 средних зданий с более чем 16 000 единиц.

  • Центральный бульвар, велосипедные дорожки, зоны для домашних животных и многое другое.

С фазой 4, завершенной на 87%, Ривьера идеально подходит для покупателей, ищущих оживленную городскую жизнь в сочетании с атмосферой набережной.

Цены и размеры (приблизительно).

  • Студии ~ 41 м2 от 305 000 €

  • 1 спальня ~ 60 м2 от 565.000 €

  • 2 спальни ~ 114 м2 от 940 000 €

План оплаты: 20% бронирования – 50% при строительстве – 30% при передаче
Передача (фаза 4): Ожидаемый Q3 2026.

Ключевые особенности и удобства:

  • Средиземноморский архитектурный стиль.

  • Окна от пола до потолка и открытые балконы.

  • Бассейны бесконечности, спортзалы, колоды йоги.

  • Районы BBQ, бочче-корты, игровые площадки.

  • Собачьи парки, сады и велосипедные тропы.

  • Розничный бульвар с более чем 200 точками.

  • 24/7 охрана, консьерж и крытый паркинг.

Расположение: Meydan / Mohammed Bin Rashid City (MBR)

  • 🚗 7 минут до центра Дубая / Бурдж-Халифа

  • 🚗 5 минут до Meydan Racecourse & Meydan Один торговый центр

  • 🚗 15 минут до международного аэропорта DXB

  • Легкий доступ к Al Khail Rd, Sheikh Zayed Rd & Meydan Road

  • Рядом международные школы, больницы и отели

  • Нет метро (частный автомобиль / такси)

Идеально для:

  • Инвесторы в недвижимость ищут возможность краткосрочной аренды (Airbnb).

  • Покупатели хотят жить в лагуне по доступным ценам.

  • Семьи или пары, которые ценят удобства сообщества и пешеходный дизайн.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai
Дубай, ОАЭ
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$354,672
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