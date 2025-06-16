Жилой комплекс Azizi Riviera – French Riviera-Inspired Waterfront Living in Dubai

Azizi Riviera - Вдохновленная Французской Ривьерой набережная, живущая в Дубае.
Кристаллическая лагуна, городские набережные и средиземноморская архитектура в городе МБР.
Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q3 2026 (фаза 4)
Обзор проекта:
Azizi Riviera - это огромное сообщество набережной, спроектированное Azizi Developments, расположенное в самом сердце Meydan / MBR City - всего в нескольких минутах от центра Дубая и торгового центра Дубай.
Вдохновленная Французской Ривьерой, она имеет следующие особенности:
Плавучая хрустальная лагуна длиной 2,7 км.
Променады с кафе, магазинами и ресторанами.
Ландшафтные парки, беговые дорожки и социальные зоны.
75 средних зданий с более чем 16 000 единиц.
Центральный бульвар, велосипедные дорожки, зоны для домашних животных и многое другое.
С фазой 4, завершенной на 87%, Ривьера идеально подходит для покупателей, ищущих оживленную городскую жизнь в сочетании с атмосферой набережной.
Цены и размеры (приблизительно).
Студии ~ 41 м2 от 305 000 €
1 спальня ~ 60 м2 от 565.000 €
2 спальни ~ 114 м2 от 940 000 €
План оплаты: 20% бронирования – 50% при строительстве – 30% при передаче
Передача (фаза 4): Ожидаемый Q3 2026.
Ключевые особенности и удобства:
Средиземноморский архитектурный стиль.
Окна от пола до потолка и открытые балконы.
Бассейны бесконечности, спортзалы, колоды йоги.
Районы BBQ, бочче-корты, игровые площадки.
Собачьи парки, сады и велосипедные тропы.
Розничный бульвар с более чем 200 точками.
24/7 охрана, консьерж и крытый паркинг.
Расположение: Meydan / Mohammed Bin Rashid City (MBR)
🚗 7 минут до центра Дубая / Бурдж-Халифа
🚗 5 минут до Meydan Racecourse & Meydan Один торговый центр
🚗 15 минут до международного аэропорта DXB
Легкий доступ к Al Khail Rd, Sheikh Zayed Rd & Meydan Road
Рядом международные школы, больницы и отели
Нет метро (частный автомобиль / такси)
Идеально для:
Инвесторы в недвижимость ищут возможность краткосрочной аренды (Airbnb).
Покупатели хотят жить в лагуне по доступным ценам.
Семьи или пары, которые ценят удобства сообщества и пешеходный дизайн.