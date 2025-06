Жилой комплекс Престижный комплекс вилл Selvara в районе Grand Polo Clubs & Resorts, Дубай, ОАЭ

Selvara — жилой проект в сердце Grand Polo Clubs & Resorts, где архитектурная выразительность, элегантность и природная гармония воплощаются в новой философии жизни. Здесь каждое решение, каждая линия фасада, каждая деталь продумана с акцентом на утонченную роскошь, функциональность и ощущение уединения и спокойствия.

Проект предлагает изысканную коллекцию просторных вилл с четырьмя спальнями, созданных для семей и для тех, кто стремится к балансу между личным пространством, комфортом и эстетикой. Современная архитектура с элементами природного вдохновения, спокойные природные оттенки, плавные формы и утонченные детали формируют обстановку благородного минимализма, в которой каждая минута наполнена уютом и гармонией.

Grand Polo Clubs & Resorts — место, где дух великого конного спорта объединяется с современными идеалами здорового образа жизни и связи с природой. Жители комплекса получают доступ к широкому спектру эксклюзивных удобств, включая клубный дом среди зоны зеленых насаждений. На территории комплекса расположены уютные лаунж-пространства, студия йоги, современный фитнес-центр. Территория вилл оборудована зонами для спокойного отдыха, включая террасу у бассейна и тропинки, петляющие среди ухоженных садов.

Для семей с детьми и тех, кто ценит активный образ жизни, предусмотрены парки и игровые зоны, а также возможность наслаждаться конными состязаниями. Пространства, окружающие проект, наполнены духом природы: ароматы цветущих растений, фонтан «Galloping Fountain», зелёные аллеи и живописные маршруты. Кроме этого, проект предлагает круглосуточную охрану и закрытый доступ на территорию.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный на северном пересечении Expo Road (E77) и Emirates Road (E611), Grand Polo Club and Resort стратегически расположен, чтобы предложить исключительную доступность. Это первоклассное расположение делает его близким к двум престижным сообществам Emaar - The Oasis и The Heights.