Stamn Nautis Residences – бутик-дома на набережной Дубая
63 эксклюзивных люкса, доступ к безшовному мосту и умные инвестиции в преддверии 4-го квартала 2027 года в
Расположение острова Премиум:
На острове А островов Дубай, всего в нескольких минутах от центра Дубая и аэропорта DXB.
Легкий доступ через существующие и вскоре завершенные межостровные мосты.
Рядом с предстоящим Dubai Islands Mall, пристани для яхт, зеленые набережные и 60-километровая береговая линия.
Основные моменты проекта:
Среднеэтажная структура G+2P+8 — всего 63 дома, обеспечивающие конфиденциальность и эксклюзивность.
Архитектор Horizon с морскими потоками, отражающими волны Персидского залива.
Варианты блоков: 1-3 BR апартаменты и ограниченные таунхаусы 68-282 м2.
Умные макеты: 2/3 единицы BR конвертируются в единицы двойной аренды (например, 1 BR + студия).
Unit Mix & Pricing:
1 спальня от 420 000 € ~ 67,00 м2
2 спальни от 575.000 € ~ 102 м2
3 спальни от 860 000 € ~ 148 м2
План оплаты и передача:
Структура 40/60:
10% депозит
30% строительство
60% - на передачу
Move-in ожидаемый Q4 2027 - согласован с торговым центром, курортами и развлекательными запусками.
Стиль жизни и сообщество Удобства:
Бассейн на грани бесконечности + шезлонг, тренажерный зал, открытая колода йоги и детская игровая площадка.
Сок бар, BBQ лаундж, ландшафтный сад чтения и социальные места.
Набережная набережная, мосты мосты в пляжные клубы, пристани для яхт, F & B, розничная торговля и отели.
Инвесторы подчеркивают:
Шкала бутиков = дефицит + эксклюзивность = премия за капитал.
Идеальная рентабельность инвестиций: 8% + доходность с конвертируемыми макетами на быстро развивающемся рынке.
Расположение на набережной на ~60% ниже цены / кг, чем в Пальме - сильный плюс по мере созревания островов.
Позиционируется для краткосрочного бума аренды: туризм + расширение гостиничной инфраструктуры.
Лучшее для
Глобальные инвесторы ищут скудные прибрежные активы с гибкостью конверсии.
Семьи и конец Пользователи хотят сообщество набережной с атмосферой пляжного клуба.
Цифровые кочевники и руководители ищут премиальные, но личные рабочие места и образ жизни.
Airbnb Hosts использует высокодоходные возможности краткосрочной аренды.