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Жилой комплекс Walking distance to the beaches, great opportunity! Nautis

Дубай, ОАЭ
от
$493,226
BTC
5.8668225
ETH
307.5052484
USDT
487 644.6865623
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26740
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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Stamn Nautis Residences – бутик-дома на набережной Дубая

63 эксклюзивных люкса, доступ к безшовному мосту и умные инвестиции в преддверии 4-го квартала 2027 года в

Расположение острова Премиум:

  • На острове А островов Дубай, всего в нескольких минутах от центра Дубая и аэропорта DXB.

  • Легкий доступ через существующие и вскоре завершенные межостровные мосты.

  • Рядом с предстоящим Dubai Islands Mall, пристани для яхт, зеленые набережные и 60-километровая береговая линия.

Основные моменты проекта:

  • Среднеэтажная структура G+2P+8 — всего 63 дома, обеспечивающие конфиденциальность и эксклюзивность.

  • Архитектор Horizon с морскими потоками, отражающими волны Персидского залива.

  • Варианты блоков: 1-3 BR апартаменты и ограниченные таунхаусы 68-282 м2.

  • Умные макеты: 2/3 единицы BR конвертируются в единицы двойной аренды (например, 1 BR + студия).

Unit Mix & Pricing:

  • 1 спальня от 420 000 € ~ 67,00 м2

  • 2 спальни от 575.000 € ~ 102 м2

  • 3 спальни от 860 000 € ~ 148 м2

План оплаты и передача:

  • Структура 40/60:

  • 10% депозит

  • 30% строительство

  • 60% - на передачу

  • Move-in ожидаемый Q4 2027 - согласован с торговым центром, курортами и развлекательными запусками.

Стиль жизни и сообщество Удобства:

  • Бассейн на грани бесконечности + шезлонг, тренажерный зал, открытая колода йоги и детская игровая площадка.

  • Сок бар, BBQ лаундж, ландшафтный сад чтения и социальные места.

  • Набережная набережная, мосты мосты в пляжные клубы, пристани для яхт, F & B, розничная торговля и отели.

Инвесторы подчеркивают:

  • Шкала бутиков = дефицит + эксклюзивность = премия за капитал.

  • Идеальная рентабельность инвестиций: 8% + доходность с конвертируемыми макетами на быстро развивающемся рынке.

  • Расположение на набережной на ~60% ниже цены / кг, чем в Пальме - сильный плюс по мере созревания островов.

  • Позиционируется для краткосрочного бума аренды: туризм + расширение гостиничной инфраструктуры.

Лучшее для

  • Глобальные инвесторы ищут скудные прибрежные активы с гибкостью конверсии.

  • Семьи и конец Пользователи хотят сообщество набережной с атмосферой пляжного клуба.

  • Цифровые кочевники и руководители ищут премиальные, но личные рабочие места и образ жизни.

  • Airbnb Hosts использует высокодоходные возможности краткосрочной аренды.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Walking distance to the beaches, great opportunity! Nautis
Дубай, ОАЭ
от
$493,226
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