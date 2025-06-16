Квартира в новостройке Апартаменты с прямым видом на море в Дубай Харбор в рассрочку

Меблированные апартаменты на набережной в Дубай Харбор в рассрочку

Дубай Харбор (Dubai Harbour) – это один из самых амбициозных и современных прибрежных районов в Дубае, который соединяет роскошный стиль жизни с инновационными решениями и непревзойденной природной красотой. Известный своей масштабной яхтенной мариной и первоклассной инфраструктурой, Дубай Харбор задуман как динамичный морской центр, где соседствуют престижные жилые комплексы, пляжные курорты, а также разнообразные рестораны, магазины и зоны для отдыха. Этот район предлагает уникальное сочетание городской жизни и природных красот, с прямым выходом на пляжи, захватывающими видами на море и близостью к таким знаковым объектам, как Palm Jumeirah и Bluewaters Island. Дубай Харбор – это идеальное место для тех, кто ценит роскошь, современность и исключительные удобства.

Апартаменты в Дубай Харбор расположены всего в 5 минутах от Dubai Marina и Jumeirah Beach Residence, в 7 минутах от Sheikh Zayed Road, в 15 минутах от Burj Khalifa и Dubai Mall, в 20 минутах от района Al Fahidi, в 25 минутах от международного аэропорта Dubai и в 30 минутах от международного аэропорта Al Maktoum.

Проект предлагает уникальный опыт жизни у моря, где архитектура, вдохновленная плавными линиями волн, гармонично сливается с яркими водами Персидского залива. Жители наслаждаются панорамными окнами от пола до потолка, которые открывают великолепные виды и наполняют квартиры естественным светом. Роскошные апартаменты и пентхаусы, оформленные в стиле Address Resorts, оснащены всем необходимым для комфортного проживания. В распоряжении жильцов частный пляж, инфинити-бассейн с мокрой террасой, зоны отдыха у бассейнов, шезлонги, детский бассейн с игровой зоной, а также площадки для барбекю и ухоженный сад. На девятом этаже расположен фитнес-центр, а на первом – бутики и кафе. Проект также включает прямой доступ к оживленной набережной с магазинами и ресторанами, всего в нескольких шагах от яхт-клуба. Особое внимание уделено экологичности: ландшафтный дизайн, система управления отходами и парковка для электромобилей делают жизнь здесь еще более устойчивой. Расположенный на эксклюзивном острове, проект обеспечивает быстрый доступ к ключевым местам и Sheikh Zayed Road, что делает его центральным, но спокойным местом отдыха.

Проект предлагает тщательно спроектированные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, все полностью меблированы и оформлены с фирменной элегантностью Address Resorts. Резиденции оснащены премиальной кухонной техникой и встроенными шкафами, что обеспечивает идеальное сочетание удобства и изысканности. Панорамные окна от пола до потолка наполняют пространство естественным светом и подчеркивают открытые планировки, где гармонично сочетаются комфорт и стиль. Главные спальни оборудованы гардеробными и ванными комнатами, которые обеспечивают уединение и максимальное удобство. Внутреннее пространство включает в себя выделенные места для еды, отдыха и развлечений с балконами, с которых открываются захватывающие виды. Каждая деталь – от высококачественных материалов до современной отделки – была тщательно подобрана для создания гармоничной среды проживания. Эти апартаменты станут идеальным выбором для тех, кто ценит стиль, комфорт и исключительное качество жизни в Дубае с безупречным сочетанием роскоши и функциональности.

DXB-00161