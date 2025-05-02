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Жилой комплекс Новая резиденция Aurora с бассейном рядом с Dubai Hills Mall, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$472,806
14.04.2025
$469,886
13.04.2025
$470,161
12.04.2025
$471,917
11.04.2025
$482,581
10.04.2025
$484,547
09.04.2025
$486,984
08.04.2025
$486,681
06.04.2025
$486,965
05.04.2025
$482,529
04.04.2025
$488,980
03.04.2025
$494,402
02.04.2025
$493,361
01.04.2025
$492,245
30.03.2025
$261,253
29.03.2025
$263,206
28.03.2025
$264,167
27.03.2025
$263,242
26.03.2025
$263,077
25.03.2025
$262,178
24.03.2025
$261,291
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21064
ID новостройки на Realting
In CRM: 2388347
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Aurora — это новый жилой комплекс премиум-класса, предлагающий все необходимые удобства. Проект находится рядом с парками и развитой инфраструктурой, всего в 15 минутах от пляжа. Aurora представляет собой современное пятиэтажное здание с удобным паркингом, элегантным лобби и различными зонами для досуга как для взрослых, так и для детей. В этом роскошном комплексе можно найти коллекцию из 275 стильно оформленных студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Интерьеры квартир оформлены с использованием высококачественных материалов, таких как сетчатый металл, ореховое дерево, керамогранит и бронзовая латунь, что придает им изысканный вид.

Резиденты комплекса могут наслаждаться множеством удобств, таких как бассейн, тренажерный зал, игровые площадки для детей, а также близостью к торговым центрам. Внутри комплекса предусмотрена круглосуточная охрана для обеспечения безопасности жильцов. В районе находится Circle Mall, который предлагает широкий выбор магазинов и ресторанов, а также парки, образовательные учреждения, такие как JSS International School, и медицинские учреждения, такие как Aster Medical Clinic.

Aurora — это не просто жилой комплекс, а новый уровень образа жизни. С учетом своего расположения, первоклассных удобств и роскошных интерьеров, проект предлагает уникальные возможности для жизни в одном из самых престижных районов Дубая.

Удобства и оснащение в доме
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Круглосуточная охрана
  • Близкое расположение к пляжу
  • Большое количество парков
Расположение и объекты поблизости

Проект обеспечивает лёгкий доступ к ключевым магистралям, включая Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до Downtown Dubai, Dubai Marina и других значимых районов.

  • Downtown – 11 минут
  • Burj Khalifa – 9 минут
  • Dubai Mall – 8 минут
  • Mall of the Emirates – 16 минут
  • Dubai Hills Mall – 18 минут
  • Dubai Int. Airport – 10 минут
  • Palm Jumeirah – 18 минут
  • Burj Al Arab – 18 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Aurora с бассейном рядом с Dubai Hills Mall, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$472,806
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