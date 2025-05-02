Жилой комплекс Новая резиденция Aurora с бассейном рядом с Dubai Hills Mall, JVC, Дубай, ОАЭ

Aurora — это новый жилой комплекс премиум-класса, предлагающий все необходимые удобства. Проект находится рядом с парками и развитой инфраструктурой, всего в 15 минутах от пляжа. Aurora представляет собой современное пятиэтажное здание с удобным паркингом, элегантным лобби и различными зонами для досуга как для взрослых, так и для детей. В этом роскошном комплексе можно найти коллекцию из 275 стильно оформленных студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Интерьеры квартир оформлены с использованием высококачественных материалов, таких как сетчатый металл, ореховое дерево, керамогранит и бронзовая латунь, что придает им изысканный вид.

Резиденты комплекса могут наслаждаться множеством удобств, таких как бассейн, тренажерный зал, игровые площадки для детей, а также близостью к торговым центрам. Внутри комплекса предусмотрена круглосуточная охрана для обеспечения безопасности жильцов. В районе находится Circle Mall, который предлагает широкий выбор магазинов и ресторанов, а также парки, образовательные учреждения, такие как JSS International School, и медицинские учреждения, такие как Aster Medical Clinic.

Aurora — это не просто жилой комплекс, а новый уровень образа жизни. С учетом своего расположения, первоклассных удобств и роскошных интерьеров, проект предлагает уникальные возможности для жизни в одном из самых престижных районов Дубая.

Бассейн

Детская игровая площадка

Оборудованный тренажерный зал

Круглосуточная охрана

Близкое расположение к пляжу

Большое количество парков

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Проект обеспечивает лёгкий доступ к ключевым магистралям, включая Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до Downtown Dubai, Dubai Marina и других значимых районов.