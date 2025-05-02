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Жилой комплекс Новая резиденция Azura Residences с панорамным видом, бассейном и коворкингом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,89 млн
14.04.2025
$1,89 млн
13.04.2025
$1,89 млн
12.04.2025
$1,89 млн
11.04.2025
$1,94 млн
10.04.2025
$1,94 млн
09.04.2025
$1,95 млн
08.04.2025
$1,95 млн
06.04.2025
$1,95 млн
05.04.2025
$1,94 млн
04.04.2025
$1,96 млн
03.04.2025
$1,98 млн
02.04.2025
$1,98 млн
01.04.2025
$1,98 млн
30.03.2025
$775,856
29.03.2025
$781,658
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26.03.2025
$781,275
25.03.2025
$778,606
24.03.2025
$775,971
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19818
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373471
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Palm Deira (~ 800 м)

О комплексе

Azura Residences – это потрясающий комплекс эксклюзивных частных резиденций, расположенных вдоль набережной в Dubai Islands. Это тихое убежище, но всего в нескольких шагах от оживленного центра Дубая. Потрясающий фасад и вестибюль здания намекают на безупречную роскошь. В комплексе расположены: пейзажный бассейн на крыше, открытая площадка для йоги, тренажерный зал и фреш-бар. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Апартаменты оборудованы европейской бытовой техникой, а также системой “умный дом”.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная бытовая техника европейских брендов (микроволновая печь, варочная панели, духовой шкаф, холодильник)
  • Кухонная мебель
  • Отдельно стоящая стиральная машина
  • Стенные шкафы
  • Система "умный дом"
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, пляжами, удостоенными Голубого флага, полями для гольфа.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Azura Residences с панорамным видом, бассейном и коворкингом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
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$1,89 млн
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