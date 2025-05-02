Жилой комплекс Новая резиденция Azura Residences с панорамным видом, бассейном и коворкингом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Azura Residences – это потрясающий комплекс эксклюзивных частных резиденций, расположенных вдоль набережной в Dubai Islands. Это тихое убежище, но всего в нескольких шагах от оживленного центра Дубая. Потрясающий фасад и вестибюль здания намекают на безупречную роскошь. В комплексе расположены: пейзажный бассейн на крыше, открытая площадка для йоги, тренажерный зал и фреш-бар. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Апартаменты оборудованы европейской бытовой техникой, а также системой “умный дом”.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Встроенная бытовая техника европейских брендов (микроволновая печь, варочная панели, духовой шкаф, холодильник)

Кухонная мебель

Отдельно стоящая стиральная машина

Стенные шкафы

Система "умный дом"

Алюминиевые окна с двойным остеклением

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, пляжами, удостоенными Голубого флага, полями для гольфа.