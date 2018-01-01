Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ

Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.

Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.

Удобный план оплаты:

20% - при бронировании

10% - через 60 дней после бронирования

10% - через 120 дней после бронирования

5% - при 20% готовности проекта

5% - при 30% готовности проекта

5% - при 40% готовности проекта

5% - при 50% готовности проекта

5% - при 60% готовности проекта

5% - при 70% готовности проекта

30% - после сдачи объекта.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.

Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.

Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.

Расположение от основных популярных мест: