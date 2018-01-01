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Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€485,182
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10
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О комплексе

Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.

Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.

Удобный план оплаты:

  • 20% - при бронировании
  • 10% - через 60 дней после бронирования
  • 10% - через 120 дней после бронирования
  • 5% - при 20% готовности проекта
  • 5% - при 30% готовности проекта
  • 5% - при 40% готовности проекта
  • 5% - при 50% готовности проекта
  • 5% - при 60% готовности проекта
  • 5% - при 70% готовности проекта
  • 30% - после сдачи объекта.
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.

Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.

Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.

Расположение от основных популярных мест:

  • 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
  • 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
  • 15 минут - ТЦ Dubai Hills
  • 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
  • 25 минут - пляж JBR
  • 20 минут - отель Burj Al Arab
  • 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
  • 27 минут - ТЦ Дубай Молл
  • 20 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - аэропорт DWC
  • 30 минут - Международный аэропорт Дубая.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€485,182
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Многоквартирный жилой дом 2BR | Grove | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Grove | Payment Plan
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€571,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar. План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 60% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1081 кв. Встроенный в гардеробе Балкон / Терраса Услуги консьержа Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Медицинский центр Детская игровая площадка пляж Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Школа и Институт Спортивный корт Общественный зал Теннис и Баскетбольный корт Фитнес-центр Спа и Сауна Внутренняя площадь Многоцелевой зал Общественная комната Развлекательная комната Соседство поблизости; Культурная деревня – 2,8 км Фаза 2 медицинского центра – 2,9 км Аль Кифаф – 6,3 км Деревня Варшана – 6,5 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, деткой площадкой, зоной барбекю и зоной для занятий йогой, ухоженным садом. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ресторанами и кафе, клубами поло и верховой езды, гольф-клубом и Шейх-Зайед-Роад. Клуб верховой езды - 2 минуты Шейх-Зайед-Роад - 3 минуты Автодром Дубай - 3 минуты Дубай Марина - 18 минут Международный аэропорт - 25 минут
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