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Жилой комплекс Laya Courtyard

Дубай, ОАЭ
от
$191,021
;
16
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 26085
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

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Laya Courtyard переопределяет современную жизнь с изящной архитектурой, умной домашней автоматизацией и приверженностью устойчивости. Разработанный для тех, кто ценит качество и связь, каждая деталь продуманно разработана для повышения повседневной жизни, дополненной удобствами образа жизни, которые вдохновляют творчество и способствуют динамичному сообществу.

Отель Lay a Courtyard расположен в Dubai Studio City, перед парком в оживленном районе, который славится своим инновационным духом и динамичной энергией. Жители наслаждаются модными ресторанами, местами для отдыха и легким доступом к близлежащим розничным направлениям, таким как Dubai Hills Mall и First Avenue Mall. Благодаря отличному соединению с международными аэропортами Дубая, это идеальное место для творческих профессионалов, ищущих городской образ жизни.

В Laya Courtyard все удобства продуманно разработаны для улучшения вашего образа жизни. Независимо от того, расслабляетесь ли вы, остаетесь активными или общаетесь с другими людьми, у вас будет все пространство, необходимое для того, чтобы сделать каждый день исключительным.

Laya Developers известна созданием домов, которые улучшают жизнь и рост семей. С акцентом на элитные апартаменты и гостиничные удобства, их разработки предназначены для того, чтобы предложить больше, чем просто жилое пространство, которое они создают. Известный сочетанием роскошной жизни с доступностью, Laya Developers предлагает исключительную ценность, выбирая лучшие жилые районы по всему Дубаю.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Laya Courtyard
Дубай, ОАЭ
от
$191,021
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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