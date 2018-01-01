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  3. Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€422,921
;
20
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О комплексе

Первоклассный апарт-отель прямо на пляже предлагает своим гостям рестораны, бассейны, СПА, места для проведения деловых встреч, банкетов и вечеринок. Это место знаменито своим 150 метровым песчаным пляжем и ночным клубом на крыше здания.

Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город.

Удобства и оснащение в доме
  • оборудованная кухня
  • окна во всю длину
  • кровати королевского размера
  • высокоскоростной Интернет
  • лучший мрамор
  • ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем
Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула.

Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%.

Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости
  • Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина.
  • Дубай Интернет Сити всего в 5 км.
  • Ближайшее поле для гольфа в 7 км.
  • Госпиталь в 8,5 км.
  • Дубай Хиллс Молл в 14 км.
  • Международный аэропорт в 40 км.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€422,921
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