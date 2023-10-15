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Жильё с бассейном в Абу-Даби, ОАЭ

квартиры
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дома
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4 объекта найдено
Квартира с кондиционером, с бассейном, с тренажерным залом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира с кондиционером, с бассейном, с тренажерным залом
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 45 м²
Grove Museum Views – это новый элитный жилой комплекс на острове Саадият в Абу-Даби. Апартам…
€233,000
Квартира 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Знаменитый остров YAS ISLAND, где проходят: ФОРМУЛА 1, концерты, бои ММА, баскетбол МВА. Раз…
€215,000
Квартира с парковкой, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира с парковкой, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 45 м²
Количество этажей 11
Откройте для себя культовую жизнь в культурном районе острова Саадият, недалеко от Лувра Абу…
€300,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Al Raha lofts, жилой многоквартирный дом высокого класса с удобствами на пляже Al Raha, Абу-…
€300,100

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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