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Квартиры в новостройках в Uzunciftlik Mahallesi

Стамбул
490
Центральная Анатолия
281
Невшехир
277
Аванос
277
Мерсин
94
Эгейский регион
62
Sekerhane Mahallesi
62
Аланья
59
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Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Uzunciftlik, Турция
от
€147,658
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Форум Анатолия, который был построен на площади 56 500 квадратных метров со стороны компании Зерай, состоит из 101 коммерческой площади и в общей сложности 664 блоков. Просторный жилой район, уникальный ландшафт и открытый бассейн, созданный с учетом различных потребностей, закрытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, парная, амфитеатр, круглосуточная охрана, закрытая парковка с лифтом, особый ландшафт, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, все это идеально соответствует вашим ожиданиям со своими социальными объектами, такими как водопад и детский сад. Проспект Форум Анатоия с престижными брендами, сделает вашу жизнь ярче и станет неотъемлемой частью вашей новой жизни. 101 магазин и ларьков разного размера, расположенные рядом с вами, превращают шоппинг из пустой траты времени и усталости в привилегию, где вы можете уделить время себе и приятно провести время со своими близкими.
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