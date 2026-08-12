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Квартиры-студии с видом на горы в Турции

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9 объектов найдено
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Агентство
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Студия в Мраморноморский регион, Турция
Студия
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
Срочная продажа! Квартира планировки 1+1 находится на четвёртом этаже, общая площадь сост…
$94,998
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект Аланьи в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое…
$48,251
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое распол…
$48,097
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Студия 1 комната в Эрдемли, Турция
Студия 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 8
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
$41,719
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительс…
$38,405
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Студия 1 комната в Акдениз, Турция
Студия 1 комната
Акдениз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 11
ПРАЙС-ЛИСТ 50% НАЛИЧНЫМИ-РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ 1+0-52м2 от 42.000 € Характеристик…
$44,928
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Студия 1 комната в Elvanli, Турция
Студия 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 эта…
$42,931
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Параметры недвижимости в Турции

с гаражом
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с террасой
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