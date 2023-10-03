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  4. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в Турции

Средиземноморский регион
43
Мерсин
23
Анталья
20
Sekerhane Mahallesi
10
Аланья
10
Мраморноморский регион
4
Toroslar
3
Стамбул
3
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20 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/10
Новым комплекс в городе Mersin! Двухкомнатные квартиры 1+1, и студии 1+0 с ВНЖ …
€36,500
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студи…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
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Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
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Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
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Цена по запросу
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин Окончание строительс…
€36,000
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 11
ПРАЙС-ЛИСТ 50% НАЛИЧНЫМИ-РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ 1+0-52м2 от 42.000 € Характеристик…
€42,000
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Elvanli, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Elvanli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 8
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
€39,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/12
Планировки квартир: Студия 1+0, площадью 43 м2 Информация о квартирах: Чист…
€43,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/9
Меблированная студия в Махмутларе Рады Вам представить меблированную студию в уютном жило…
€89,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/11
ДАТА НАЧАЛА: 25.08.2023 года ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2024 года Студии 43 М2 Общая площад…
€43,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с видом на горы
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/8
Возможна рассрочка на 20 месяцев Такого проекта еще не было!  Срок сдачи: июнь 2025г. …
€30,875
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/8
Новый инвестиционный комплекс в Томюке Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс…
€39,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Mut, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Mut, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Это полноценная квартира площадью 43 м находящаяся на берегу средиземного моря!!!!! Море, дв…
€22,500
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мерсин, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Новый элитный комплекс с собственной полной инфраструктурой. Расположенный в популярном райо…
€33,250
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Mut, Турция
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Mut, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Возможна расрочка платежа на 20 месяцев Новый инвестиционный комплекс в Томюке Предста…
€35,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
  Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц"   🇹🇷1+0, студия 4-й этаж,…
€125,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Elvanli, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Elvanli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей земин кат + 8 эта…
€39,000
Студия 1 ванная с балконом, с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия 1 ванная с балконом, с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
€110,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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