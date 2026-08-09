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Купить жилую недвижимость в Юго-Восточной Анатолии, Турция

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Диярбакыр
29
Эгиль
19
Sur
5
Кяхта
5
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37 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя роскошное жилье в районе Сарысу в Коньяалты с нашим новым проектом, которы…
$241,329
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Вилла 9 комнат в Sur, Турция
Вилла 9 комнат
Sur, Турция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
$32,82 млн
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Вилла 11 комнат в Sur, Турция
Вилла 11 комнат
Sur, Турция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
$20,85 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Baglar, Турция
Вилла 4 комнаты
Baglar, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 592 м²
$16,22 млн
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Вилла 6 комнат в Baglar, Турция
Вилла 6 комнат
Baglar, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
$32,84 млн
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Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в районе Сарыс Коньяалты с нашим новым дизайном, предлагаю…
$241,329
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Дом 5 спален в Tasyaka, Турция
Дом 5 спален
Tasyaka, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Фетхие, исторический курортный город в знаменитом регионе Мугла, представляет собой идеально…
$1,75 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
2 070 м2, включает апартаменты с 1 спальней, 2 спальнями, а также лофты с 2 и 3 спальнями. К…
$242,225
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Вилла 6 комнат в Yenisehir, Турция
Вилла 6 комнат
Yenisehir, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
$23,84 млн
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Вилла 8 комнат в Sur, Турция
Вилла 8 комнат
Sur, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
$31,39 млн
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Вилла 7 комнат в Sur, Турция
Вилла 7 комнат
Sur, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$16,61 млн
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Дом 5 спален в Buyukdere, Турция
Дом 5 спален
Buyukdere, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Расположенная в безмятежном и зеленом окружении Сарыер, одного из самых спокойных районов Ст…
$5,45 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Калкан, Кызылташ – место, где мечта становится реальностью, а роскошь находит своё воплощени…
$1,39 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Представлена на продажу вилла, которая открывает уникальный вид на море Калкана. Пляжи Калка…
$2,51 млн
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вдохновляющее пространство в сердце Калкана Представьте себе идеальное сочетание комфорта, с…
$395,050
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Квартира в Sarisu, Турция
Квартира
Sarisu, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Откройте для себя идеальное сочетание спокойствия и современной жизни в этих недавно построе…
$229,461
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Квартира 4 спальни в Topcular, Турция
Квартира 4 спальни
Topcular, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Эти апартаменты расположены в Эйюпсултане, одном из самых центральных и исторических районов…
$1,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Karpuztepe, Турция
Квартира 2 комнаты
Karpuztepe, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Аланья, полная великолепной природы и следов истории, стала одним из самых оживленных курор…
$203,860
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Вилла находится в прекрасном месте в районе Ортаалан Калкана.Полный панорамный вид на море с…
$1,28 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в изысканном городе Калкан. Этот живописный объ…
$801,719
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в вашу новую реальность в Калкане Представьте себе место, где ваше утро нач…
$1,68 млн
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Представлены на продажу апартаменты в новом жилищном строительстве. Локация застройки - Калк…
$400,859
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Название проекта: FARALYA PANORAMA Дата начала строительства: Январь 2023г. Дата окончания…
$119,280
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Площадь 468 м²
Восхитительный Проект в Ортаалане, Калкан – Роскошные Виллы с Панорамным Видом на Море Уважа…
$755,242
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Представьте место, где каждый рассвет начинается с завораживающего вида на море, где роскошь…
$1,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Диджле, Турция
Квартира 2 комнаты
Диджле, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Оба - ОТКРЫТЫЙ РАЙОН ДЛЯ ВНЖ                            1+1  3 этаж Район Оба         …
$132,233
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Представьте, что вы просыпаетесь каждое утро, открываете окна и видите перед собой бескрайне…
$987,624
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Ощутите жизнь в совершенстве Эти шесть великолепных вилл с видом на море в Калкане — идеальн…
$1,39 млн
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Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в районе Сарысу Коньяалты с нашим новым проектом, предлага…
$239,578
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Типы недвижимости в Юго-Восточной Анатолии

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Параметры недвижимости в Юго-Восточной Анатолии, Турция

с садом
с террасой
с видом на озеро
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